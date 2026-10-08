اردوی آموزشی-فرهنگی «تا ساحل حقیقت» با هدف تجهیز دانشجویان دختر تهرانی به مهارت‌های روایت‌گری و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در بهشهر برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، اردوی آموزشی-فرهنگی «تا ساحل حقیقت» با هدف تجهیز دانشجویان دختر تهرانی به مهارت‌های روایت‌گری و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، در اردوگاه شهید هاشمی‌نژاد بهشهر آغاز به کار کرد تا پیوندی میان نسل جوان و اندیشه‌های بنیادین امام (ره) ایجاد کند.

این رویداد دو روزه که با تمرکز بر نقش مؤثر دانشجویان در گفتمان امام راحل (ره) و رهبر شهید طراحی شده، شامگاه چهارشنبه ۱۵مهرماه به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی و با هم‌افزایی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و جهاددانشگاهی مازندران در حال برگزاری است.

مسئولان برگزاری این اردو معتقدند که هدف اصلی از برپایی این رویداد در اردوگاه شهید هاشمی‌نژاد بهشهر، صرفاً برگزاری یک اردوی تفریحی نیست؛ بلکه ایجاد فضایی برای بازخوانی هوشمندانه اندیشه‌های انقلابی و ارتقای مهارت دانشجویان برای تبیین این گفتمان در فضای دانشگاهی است.

در این دوره که با حضور اساتید برجسته‌ای نظیر محمد محمودی‌کیا و سیدعلی قادری برگزار می‌شود، تلاش شده تا با بهره‌گیری از قالب‌های نوین آموزشی همچون «گعده‌های دانشجویی» و «کرسی‌های گفت‌و‌گو»، بستر پرسش‌گری آزاد و تبادل‌نظر میان نسل جوان فراهم شود.

حسین محمدی‌فام، محمدرضا یوسفی‌مهر و رضا عبدالهی‌فرد در حاشیه این اردو، این رویداد را فرصتی برای هم‌افزایی فکری و مهارت‌افزایی دختران دانشجو در تداوم مسیر انقلاب اسلامی دانسته و بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و سیره شهدای انقلاب تأکید کردند.

این اردو که تا شانزدهم مهرماه ادامه دارد، فرصتی را فراهم آورده تا دانشجویان شرکت‌کننده ضمن تحلیل مبانی فکری انقلاب، با ابزار‌های نوین روایت‌گری آشنا شده و برای نقش‌آفرینی مؤثرتر در محیط‌های دانشگاهی آماده شوند.