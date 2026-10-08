به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جریان سفر نظارتی به استان بوشهر، از واحد‌های آسیب‌دیده عسلویه و پارس جنوبی در جنگ رمضان بازدید کردند.

محمد امیر سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره نشست این کمیسیون برای بررسی و رفع موانع بازسازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون اصل نود به عسلویه آمدیم و با حضور استاندار، مسئولان مربوط و به‌ویژه نمایندگان دیوان محاسبات، وضعیت پارس جنوبی را مورد بررسی قرار دادیم. پارس جنوبی یکی از مجموعه‌های مهم و تأثیرگذار کشور، به‌ویژه در حوزه تأمین گاز، است که در جریان جنگ اخیر آسیب جدی دید و چهار فاز آن عملاً از مدار تولید خارج شد. این مسئله نگرانی‌هایی را درباره تأمین گاز مورد نیاز کشور در فصل زمستان ایجاد کرده بود و لازم بود با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در این بازدید مشخص شد توانمندی جوانان ایرانی به‌خوبی خود را نشان داده و بخش قابل توجهی از کمبود و کسری تولید جبران شده است. البته شرایط هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده، اما اقدامات انجام‌شده امیدوارکننده است. در این بازدید تلاش داریم ضمن بررسی میزان جبران کمبودها، نقاط قوت و ضعف موجود را نیز شناسایی کنیم. در جلسه‌ای که با حضور مسئولان برگزار شد، توضیحاتی درباره اقدامات انجام‌شده برای جبران کاهش تولید گاز ارائه شد که این اقدامات در مجموع قابل قبول است.

نماینده اهواز با اشاره به موضوع جمع‌آوری فلر‌های گازی و فلرینگ گفت: با این حال، در زمینه جمع‌آوری فلر‌های گازی و مدیریت فلرینگ، اقداماتی که مورد انتظار بود هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و این موضوع نیازمند بررسی و پیگیری بیشتر است. هدف اصلی این بررسی‌ها رفع نگرانی مردم درباره تأمین گاز در فصل زمستان است. کار بسیار بزرگی انجام شده است و امیدواریم مردم در زمستان نگرانی نداشته باشند. قطعاً با کسری‌هایی مواجه هستیم، اما با مدیریت صحیح مصرف، همراهی و مشارکت مردم می‌توان این کسری را جبران کرد.