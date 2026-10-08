به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه اینترنتی اویل پرایس اعلام کرد : قیمت نفت برنت با افزایش بیش از دو درصدی به ۱۰۳.۱ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت روز پنجشنبه در پی ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه از منطقه خاورمیانه و افزایش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافت.

قیمت معاملات آتی نفت برنت تا ساعت ۰۱:۱۶ به وقت گرینویچ با ۱.۳۳ دلار، معادل ۱.۳۳ درصد افزایش به ۱۰۱.۵۳ دلار در هر بشکه رسید. قیمت معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱.۱۱ دلار، معادل ۱.۲۶ درصد افزایش به ۸۹.۳۹ دلار در بشکه رسید.

بهای نفت روز چهارشنبه پس از موافقت آژانس بین المللی انرژی با سرعت بخشیدن به آزادسازی ذخایر نفت و اولویت دادن به تامین گازوئیل بر اساس طرحی که در ماه مارس آغاز شده است، کاهش یافت؛ اقدامی که دولت‌ها برای مقابله با رکوردشکنی بهای سوخت و اختلال‌های عرضه ناشی از جنگ ایران در پیش گرفته‌اند.

با این حال، تهدید‌ها علیه حمل و نقل نفت در منطقه خلیج (فارس) و تنگه هرمز، که پیش از جنگ محموله‌هایی معادل حدود ۲۰ درصد نفت و سوخت جهان از آن عبور می‌کرد، ماه اکتبر همزمان با ورود درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران به هشتمین ماه خود افزایش یافته است.

حملات به نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، هفته گذشته به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ ایران رسید؛ این در حالی است که کشور‌های تولیدکننده خلیج (فارس) صادرات خود را افزایش داده‌اند و نفت خام بیشتری از منطقه خارج می‌شود، اما انتقال این محموله‌ها با هزینه و خطر بیشتری برای محموله‌ها و خدمه همراه است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد در تازه‌ترین حمله، یک نفتکش در شمال قطر هدف چندین پرتابه قرار گرفت که تلفاتی نیز بر جا گذاشت.

دانیل هاینز، کارشناس راهبردی ارشد کالا در بانک‌ای ان زد روز پنجشنبه در یادداشتی گفت: «در گذشته چنین حملاتی به کاهش محموله‌های ارسالی از خلیج فارس (منجر) شده است. اما این بار به نظر می‌رسد تولیدکنندگان حاضرند خطر آسیب دیدن کشتی هایشان را بپذیرند، زیرا راه دیگری برای رساندن نفتشان به بازار‌های بین المللی وجود ندارد.

هاینز همچنین گفت : آزادسازی نفت از سوی آژانس بین المللی انرژی احتمالاً شامل بشکه‌هایی است که پیشتر در چارچوب طرح اولیه این نهاد برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه در آغاز درگیری خاورمیانه قرار داشته‌اند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد این اقدام به معنای برداشت اضافی از ذخایر راهبردی باشد.

او گفت: «در نهایت، آزادسازی ذخایر راهبردی می‌تواند جریان عرضه را به طور موقت افزایش دهد، اما ظرفیت جدیدی برای تولید ایجاد نمی‌کند.»

داده‌های مربوط به ذخایر نفت آمریکا، بزرگ‌ترین مصرف کننده و تولیدکننده نفت جهان نیز در افزایش بهای نفت مؤثر بود؛ زیرا ذخایر نفت خام این کشور بیش از انتظار کاهش یافت، در حالی که ذخایر گازوئیل اندکی کاهش داشت.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرد: ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲ اکتبر، ۳.۲ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۴.۱ میلیون بشکه رسید. این در حالی است که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، کاهش ۱.۷ میلیون بشکه‌ای ذخایر را پیش بینی کرده بودند.

ذخایر فرآورده‌های میان تقطیری، شامل گازوئیل و سوخت جت نیز ۴۲ هزار بشکه کاهش یافت و به ۱۰۵.۱۴ میلیون بشکه رسید؛ سطحی که به مراتب پایین‌تر از میزان ذخایر ثبت شده در این مقطع از سال طی پنج سال گذشته است.