فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری یک سارق حرفه‌ای و کشف سه دستگاه کولر و دیگر اموال مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از دستگیری یک سارق حرفه‌ای و کشف سه دستگاه کولر و دیگر اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری گفت: در پی گزارش‌های انتظامی و پایش‌های میدانی پلیس آگاهی شهرستان، مأموران در عملیاتی سارق حرفه‌ای را که به سرقت از منازل مسکونی، مساجد، محصولات کشاورزی و احشام اقدام می‌کرد، دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از دستگیری به ارتکاب سرقت‌های متعدد از منازل، اماکن مذهبی و مزارع کشاورزی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی جویبار گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، سه دستگاه کولر به عنوان اموال مسروقه از متهم کشف شد.

سرهنگ اکبری افزود: این عملیات با هماهنگی دادستان شهرستان و تلاش مأموران پلیس آگاهی جویبار انجام شد و پرونده متهم برای رسیدگی قضایی به مراجع مربوط ارسال شده است.