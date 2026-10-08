به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در تشریح مصوبات بازدید از منطقه سرود شمالی شهرستان بویراحمد، با اشاره به اینکه ۱۹۰ محله در این شهرستان تعریف شده که ۴۴ محله آن شهری است، گفت: در استان با هزار و ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف و هزار و ۲۰۰ طرح مستمر مواجه هستیم که در مجموع بالغ بر ۲۷۰۰ طرح را شامل می‌شود.

استاندار با تأکید بر محدودیت اعتبارات استانی افزود: اگر بخواهیم تمام این طرح ها را در یک سال به اتمام برسانیم، تنها قادر به تکمیل ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها خواهیم بود، بنابراین در چنین شرایطی فعال‌سازی محلات می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار تسریع در مستندسازی اقدامات انجام‌شده در محلات شد و تصریح کرد: این گزارش‌ها باید هم برای سایر محلات، هم برای وزارت کشور و هم برای نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شود. طبیعتاً اگر دولت مشاهده کند که سیاستی در منطقه‌ای به‌خوبی اجرا می‌شود، منابع بیشتری برای حمایت از آن اختصاص خواهد داد.

رحمانی در ادامه با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در غرب یاسوج مناطق مادوان، بلهزار و مهریان گفت: احداث چاه آب شرب با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، بلوار خروجی به سمت سی‌سخت با ۱۰ میلیارد تومان، ساخت مرکز فنی‌وحرفه‌ای با ۲۰ میلیارد تومان، احداث مدرسه در منطقه مادوان که فاقد مدرسه است با ۲۰ میلیارد تومان و مطالعه طرح احداث پمپ آب کشاورزی با ۳ میلیارد تومان از جمله این پروژه‌ها است.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه فضای ورزشی در این مناطق بر ضرورت تأمین اعتبار برای احداث مجموعه ورزشی در غرب یاسوج تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع توسط مسئولان مربوطه شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: دولت به‌عنوان وظیفه ذاتی خود، در صورت وجود منابع، از اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان حمایت می کند.