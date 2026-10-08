مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر نقش محوری کودکان و نوجوانان در مدیریت مصرف منابع انرژی، آموزش عملی و الگوسازی رفتاری در خانواده را مؤثرترین راهکار برای نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و عبور از چالش‌های زیست‌محیطی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر نقش محوری کودکان و نوجوانان در مدیریت مصرف منابع انرژی، آموزش عملی و الگوسازی رفتاری در خانواده را مؤثرترین راهکار برای نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و عبور از چالش‌های زیست‌محیطی دانست.

علیرضا اسکندری با بیان اینکه صرفه‌جویی یک مهارت زندگی و رفتاری مسئولانه در قبال زمین است، اظهار کرد: در شرایط کنونی که افزایش تقاضای انرژی و محدودیت منابع به چالش‌های مهم جهانی تبدیل شده است، مشارکت نسل جوان در مدیریت مصرف، نقشی تعیین‌کننده در حفظ منابع برای آیندگان دارد.

وی افزود: آموزش مدیریت مصرف از سنین پایین، علاوه بر ایجاد عادات مثبت در کودکان، زمینه‌ساز انتقال این رفتار‌ها به خانواده‌ها و نسل‌های آتی می‌شود. در این میان، کودکان و نوجوانان به‌عنوان سفیران آینده، با فراگیری مفاهیم کاربردی همچون مدیریت ساعات اوج مصرف، استفاده هوشمندانه از وسایل برقی و خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، می‌توانند نقشی اثرگذار در جامعه ایفا کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، «الگوسازی عملی» را مهم‌ترین شیوه آموزش دانست و تصریح کرد: کودکان بیش از آنکه به تذکر‌های کلامی توجه کنند، رفتار والدین خود را مشاهده و تقلید می‌کنند. زمانی که والدین در عمل از نور طبیعی روز بهره می‌برند یا هنگام خروج از اتاق چراغ‌ها را خاموش می‌کنند، به‌طور مستقیم این سبک زندگی را به فرزندان خود آموزش می‌دهند.

اسکندری با تأکید بر اهمیت همسویی رفتاری اعضای خانواده یادآور شد: آموزش صرفه‌جویی تنها با اصلاح سبک رفتاری خانواده ممکن است. چنانچه والدین همزمان با توصیه به صرفه‌جویی، خود به مدیریت مصرف پایبند نباشند، اثرگذاری آموزش از بین می‌رود. استمرار این رفتار‌های اصلاحی در فضای خانه، موجب می‌شود که صرفه‌جویی نه به‌عنوان یک تکلیف، بلکه به‌عنوان بخشی از سبک زندگی خانواده نهادینه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم‌های کوچک در مدیریت مصرف، در صورت تبدیل شدن به عادت، تأثیرات بزرگی بر پایداری شبکه و حفاظت از منابع دارند. تداوم این همدلی در کانون خانواده، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر و سبزتر برای نسل‌های آینده خواهد بود.