رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در سازمان انرژی اتمی ایران، حوزه سلامت و امنیت غذایی را یک تکلیف راهبردی برای توسعه کشور می‌دانیم و افتخار ما این است که بتوانیم با وجود همه فشارها، تحریم‌ها، تهدید‌ها و تهاجماتی که علیه صنعت هسته‌ای کشور صورت می‌گیرد، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در آیین افتتاحیه نخستین مرکز دانشگاهی تشخیص و درمان سرطان کودکان کشور، اظهار داشت: در کنار این فشارها، دروغ‌پردازی‌ها و اتهام‌هایی نیز علیه کشور مطرح می‌شود که خود آنها نیز می‌دانند صحت ندارد، اما با وجود این شرایط، همکاران ما توانسته‌اند مأموریت خود را به شایستگی انجام دهند و حرکت کشور در مرز دانش را حفظ کنند.

اسلامی با اشاره به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت گفت: در بخش رادیودارو‌ها که حوزه‌ای شناخته‌شده است، توانسته‌ایم سبد محصولات خود را هم‌پای کشور‌های تراز اول توسعه دهیم. در حال حاضر حدود ۷۸ محصول به صورت مستمر در چارچوب قرارداد با سازمان غذا و دارو تولید و عرضه می‌شود و بیش از ۲۰ محصول نیز در مرحله تحقیقاتی قرار دارد. به محض اینکه این محصولات مراحل بالینی و ضوابط وزارت بهداشت را طی کنند، به سبد محصولات اضافه خواهند شد.

اسلامی همچنین گفت: ایران از نخستین کشور‌هایی است که دارو‌های آلفازا را وارد بخش درمان کرده و این موضوع یکی از افتخارات جامعه پزشکی و محققان صنعت هسته‌ای کشور است. صنعت هسته‌ای کشور توانسته است در حوزه دارو‌های آلفازا حتی با آمریکا رقابت کند و این دستاورد در شرایطی حاصل شده که کشور با تهدید‌های مختلف مواجه بوده است.

ایران برای ارتقای امنیت غذایی از فناوری پرتودهی استفاده می‌کند

معاون رئیس جمهور با اشاره به تمرکز سازمان انرژی اتمی بر پیشگیری، بهداشت و امنیت غذایی گفت: یکی از محور‌های اساسی فعالیت ما در این حوزه، محصولات کشاورزی و مواد غذایی است؛ چراکه بر اساس آمار رسمی، از حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول تولیدشده در کشور، حدود ۳۰ درصد دچار ضایعات می‌شود.

وی افزود: بخشی از آفات و عوامل باقی‌مانده در محصولات نیز به‌طور کامل از بین نمی‌رود و این موضوع علاوه بر تحمیل تلفات اقتصادی، منابع کشور را هدر می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌هایی را به بخش بهداشت و درمان و مردم تحمیل می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای استفاده از فناوری پرتودهی در این حوزه اظهار داشت: در این فرایند تلاش گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا پرتو‌ها را وارد حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی کنیم. دستگاه‌های مولد پرتو، از جمله سامانه‌های پرتودهی با گاما، شتاب‌دهنده‌ها، مایکروویو و پردازش پلاسمایی، به‌صورت بومی در کشور تولید شده‌اند.

اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تنها چهار مرکز در کشور داشتیم که با اشعه گاما فعالیت می‌کردند، اما امروز تعداد این مراکز افزایش یافته و تا پایان امسال از ۲۰ مرکز عبور خواهد کرد و بخش گسترده‌ای از کشور تحت پوشش قرار می‌گیرد. با استفاده از این فناوری، آفات، سموم و باقی‌مانده‌های موجود در مواد غذایی زدوده می‌شوند و در کنار آن، در حوزه خاک و آب آلوده نیز با استفاده از فرایند‌های پردازشی و طرح‌هایی که در دست اجرا داریم، می‌توانیم اقدامات مؤثرتری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی انجام دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تأثیر این فناوری بر افزایش بازدهی و بهره‌وری محصولات کشاورزی افزود: محصولات و بذر‌هایی که از این فرایند عبور کرده و تحت پردازش پلاسمایی یا پرتودهی قرار گرفته‌اند، افزایش بازدهی حداقل ۳۰ درصدی و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این موضوع می‌تواند در اقتصاد ملی، اقتصاد خانوار و سلامت مردم تأثیر قابل توجهی داشته باشد و سازمان انرژی اتمی مسیری را که در این زمینه آغاز کرده است، با قوت ادامه خواهد داد.

بیش از ۶۶۰۰ مرکز تحت نظارت نظام ایمنی هسته‌ای قرار دارند

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مسئولیت‌های نظام ایمنی هسته‌ای کشور گفت: فکر نمی‌کنم هیچ سازمانی مانند سازمان انرژی اتمی چنین مسئولیت شرعی و قانونی سنگینی داشته باشد؛ چراکه در قانون، حفاظت از جان انسان‌ها، محیط زیست و نسل‌های آینده بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

وی افزود: بر همین اساس، نظام ایمنی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی وظیفه بسیار خطیری بر عهده دارد و خوشبختانه با استقرار یک سیستم یکپارچه که پایش برخط را در کشور انجام می‌دهد و بر وضعیت محیط نظارت می‌کند، این مسئولیت در حال انجام است. این نظام ایمنی، وضعیت بیش از ۶۶۰۰ مرکز را به‌صورت مستمر برای صدور مجوز و پایش عملکرد آنها نظارت می‌کند و همچنین حدود ۸۵ هزار پرتوکار در کشور تحت ممیزی و نظارت قرار دارند.

اسلامی تأکید کرد: اینها وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان انرژی اتمی است که خوشبختانه اکنون در قالب یک سیستم در حال اجراست و افتخار می‌کنیم که در خدمت مردم هستیم.

وی با اشاره به تعامل سازمان انرژی اتمی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در تعامل با وزارت بهداشت و درمان، به‌ویژه در دوره حضور دکتر ظفرقندی و همکاران ایشان، بهترین روابط و تعاملات را داریم و با یک اسلوب، ضوابط و انضباط فکری و رفتاری توانسته‌ایم اقدامات گسترده‌ای انجام دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: سال گذشته نیز توافق کردیم که پنج مرکز سیکلوترون را در اولویت احداث در کشور قرار دهیم که از جمله مطالبات و اولویت‌های راهبردی وزارت بهداشت بود. دو اولویت نخست این طرح، استان‌های آذربایجان شرقی و اصفهان بودند که با دستور وزیر بهداشت، زمینه اجرای آنها را فراهم کرده‌ایم، طراحی نقشه‌ها آغاز شده و اجرای پروژه‌ها نیز شروع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متعهد هستیم تا پایان برنامه هفتم توسعه هر پنج مرکز را احداث کنیم و در خدمت مردم قرار دهیم.