دانشگاه صداوسیما به عنوان نخستین برگزار کننده جشنواره ملی فیلم دانشجویی در ایران، فراخوان نخستین دوره «جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه» را با هدف شناسایی، نمایش و معرفی آثار هنری دانشجویان سراسر کشور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جشنواره که از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه برگزار می‌شود، میزبان آثار دانشجویان تمامی دانشگاه‌ها در سراسر کشور، فارغ از مقطع و رشته تحصیلی است.

بخش‌های رقابتی این جشنواره شامل فیلم مستند، فیلم داستانی، پویانمایی، برنامه تلویزیونی و فیلمنامه ساخته‌نشده است.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ اثر در بخش‌های مختلف ارسال کند.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار برای علاقه‌مندان از ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت اثر به نشانی اینترنتی https://iribuni.ac.ir/ayene/submit/ مراجعه کنند.