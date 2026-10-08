به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ، مدیر عامل شرکت دارویی تماد گفت: نخستین واحد تقطیر مولکولی مواد اولیه دارویی کشور با تمرکز بر تخلیص ‌CBD از شاهدانه دارویی شامل واحد،استخراج، تقطیر مولکولی و راکتور کریستالیزاسیون راه اندازی شده است.

علی گودرزی افزود: راه‌اندازی این واحد، گامی مهم در مسیر بومی‌سازی تولید مواد اولیه دارویی و کاهش وابستگی صنعت داروسازی کشور به واردات است و با دستیابی به این دستاورد ایران جزءده کشور دارنده این فناوری است و سالانه از خروج ۱۲۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

وی به راه اندازی بانک ژن بذرهای گیاهان دارویی خاص هم گفت: در این بانک چندصد ژنوتیپ و رقم گیاهان دارویی از نقاط مختلف کشور و جهان جمع‌آوری شده و به عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای پژوهش، تولید و توسعه مواد اولیه دارویی نگهداری می‌شود.

گودرزی با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین مواد اولیه اظهار کرد: این دستاوردها نتیجه تلاش متخصصان و پژوهشگران کشور و ارتباط با دانشگاه است و می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل، از خروج ارز برای واردات جلوگیری کرده و زمینه توسعه صادرات محصولات و مواد اولیه دارویی را نیز فراهم کند.

سید علیرضا سلامی، مجری این طرح هم با بیان اینکه دستگاه تقطیر مولکولی برای تخلیص ترکیبات دارویی خاص و حساس میتواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این طرح ، تمرکز بر سی بی دی یا کانابیدیول از گیاه شاهدانه دارویی می باشد که به عنوان ضد درد و ضد استرس و آرام بخش و ضد التهاب بکار می رود. این ترکیب درحال حاصر از طریق واردات تامین می شود محصولی که به ازای هر کیلوگرم آن حدود هزار و ۵۰۰ یورو ارز از کشور خارج می کند.

وی گفت :پیشگام این صنعت در دنیا رژیم صهیونیستی، کانادا و آمریکا است و ایران میتواند پس از تایلند دومین کشور آسیایی باشد که حرف های بسیاری،در این صنعت داشته باشد.

یکی ازمهمترین مصارف سی بی دی برای تولید داروهای درمان بیماران صرع و تشنج هست. دارویی که هزینه اش در کشورهای. خارجی مجاز در طول دوره مصرف ده،ها هزار دلار است.

سلامی گفت: سامانه تقطیر مولکولی نوعی تقطیر در خلأ عمیق است که برای ترکیبات سنگین و حساس به حرارت مناسب است. در فشار پایین، نقطه جوش مؤثر مواد کاهش پیدا می‌کند و مولکول‌های بخار مسیر بسیار کوتاهی تا سطح کندانسور دارند. این مزیت اجازه تخلیص ترکیباتی مانند CBD و سایر کانابینوئیدها را می دهد و در فرآوری کانابینوئیدها، هدف معمولاً این است که اجزای فرّار تر و بخشی از ناخالصی‌ها از یک خوراک غنی‌شده از کانابینوئیدها جدا شوند و محصولی با درصد بالاتر کانابینوئید به دست آید.