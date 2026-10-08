به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اکبر حسن بگلو در حاشیه سی امین مانور سراسری طرح «مهتاب» که به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق مشهد برگزار شد از صرفه جویی ۶ میلیارد کیلو وات ساعت برق در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد

وی گفت: در مجموع بیش از یک میلیون و ۹۵ هزار مورد بهره‌برداری غیرمجاز، دستکاری یا معیوب از شبکه برق شناسایی و برطرف شده است.

حسن بگلو گفت : همچنین برای ثبت انرژی در مراکز غیرمجاز، ۵۹ هزار و ۲۹۱ شمارشگر موقت نصب گردید.

وی در ادامه به مبارزه با مراکز رمزارز اشاره کرد و افزود: ۱۲ هزار و ۵۱۱ انشعابی که دارای مراکز غیرمجاز رمزارز بود شناسایی و جمع‌آوری شدند. همچنین ۳۳۱ ترانس غیرمجاز و حدود ۹۸۷ کیلومتر کابل غیرمجاز از شبکه جمع‌آوری شد. در حوزه لوازم اندازه‌گیری نیز ۳۲ هزار و ۶۹۰ مورد معیوب شناسایی گردید.

حسن بگلو در خصوص شناسایی دستکاری‌های نامشهود، تعداد ۴ هزار و ۲۵۹ مورد را اعلام کرد که از این تعداد، ۲ هزار و ۶۷۹ مورد با هزینه خود مشترکین به کنتور هوشمند تبدیل شده است. همچنین در بخش کشاورزی، ۳۶۶ هزار مورد تست چاه آب و پمپاژ انجام شد.

وی افزود : همچنان نزدیک به ۹ هزار مورد دستکاری در قطع‌کننده‌ها وجود دارد که مانع از مدیریت صحیح بار می‌شود.

وی گفت: در طرح مهتاب و در ۶ ماه اول سال ۶ میلیارد کیلو وات ساعت برق صرفه جویی شد .

حسن بگلو افزود: هزار و ۵۰۰ گروه با بیش از ۳ هزار نیروی متخصص در ۵۳۰ شهر کشور در حال اجرای عملیات طرح مهتاب هستند.