به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در جشنواره سیب شیروان، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این شهرستان در تولید این محصول، گفت: شهرستان شیروان با تولید حدود ۱۶۰ هزار تن سیب، از ظرفیت‌های مهم بخش باغبانی استان به شمار می‌رود.

محمودآبادی افزود: تولید محصول باکیفیت باید در کنار توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و بازاررسانی دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و باغداران شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برندسازی و معرفی سیب شیروان را از دیگر ظرفیت‌های مهم این شهرستان دانست و گفت: برگزاری جشنواره سیب می‌تواند فرصتی برای معرفی توانمندی‌های باغداران، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار باشد.