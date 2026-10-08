معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در دو جنگ اخیر، عملکرد حوزه سلامت تصور ناپذیر بود و بهترین عملکرد را داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، در مراسم بهره برداری از اولین مرکز جامع درمان سرطان کودکان در بخش دولتی، افزود: بحث اطفال فی نفسه خیلی مهم است و استادان اطفال نیز اجر ویژه‌ای دارند.

وی با عنوان این مطلب که وحشت سرطان در خانواده‌ها با هیچ معیاری سنجیده نمی‌شود، گفت: خوشحالیم در منطقه جنوب شهر شاهد افتتاح این مرکز هستیم.

عارف افزود: خوشحالم که در این مراسم حضور دارم تا یاد بگیریم از افرادی که کار خیر انجام می‌دهند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ما امروز در شرایط بحران و جنگی قرار داریم، ولی به دلیل حضور خیران و نیکوکاران، سرپا هستیم.

وی افزود: سرمایه معنوی وقف، کار خیر و ماندگار است و تجمعات شبانه نیز نوعی از وقف ماندگار است.

عارف گفت: افتخار می‌کنیم در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که خیران حضور دارند. ما می‌دانیم که هزینه‌های زندگی برای مردم سخت شده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در دو جنگ اخیر، عملکرد حوزه سلامت تصور ناپذیر بود و بهترین عملکرد را داشت.