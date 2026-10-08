رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با تأکید بر ضرورت اجرای به‌موقع طرح‌های واگذاری اراضی ملی و دولتی، از تعیین تکلیف ۹۷ طرح واگذاری با برگزاری پنج کمیسیون هیئت نظارت ماده ۳۳ در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، گفت: نظارت مستمر بر نحوه بهره‌برداری از اراضی واگذارشده، با هدف اطمینان از اجرای صحیح و به‌موقع طرح‌ها و جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی ملی و دولتی انجام می‌شود.

وی افزود: در سه‌ماهه دوم سال جاری، پنج جلسه کمیسیون هیئت نظارت ماده ۳۳ برگزار و در مجموع ۹۷ پرونده واگذاری طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی بررسی و تعیین تکلیف شد.

‌سلطانی کاظمی تصریح کرد: پرونده‌ها بر اساس گزارش عوامل نظارتی، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و وضعیت اجرای تعهدات بررسی و متناسب با شرایط هر طرح، تصمیماتی از جمله تمدید، فسخ یا تأیید قیمت اتخاذ شد.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی زمانی می‌تواند به توسعه تولید و اشتغال منجر شود که این اراضی در اختیار افراد واجد شرایط و دارای اهلیت قرار گرفته و طرح‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مقرر اجرا شوند.

‌جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هدف از برگزاری این کمیسیون‌ها را نظارت مستمر بر اراضی واگذارشده دانست وگفت: اطمینان از اجرای صحیح طرح‌ها، جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی ملی و دولتی و هدایت این اراضی به سمت توسعه تولید و اشتغال از اولویت‌های مهم این سازمان است.