به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات سامان‌دهی و مرمت محوطه مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز شهر قم در راستای تحقق مصوبات دومین سفر سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این استان وارد مرحله اجرایی شد.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با حضور در محل این اثر تاریخی، از نزدیک در جریان آخرین اقدام‌ها و روند اجرایی این طرح قرار گرفت.

سوم شهریور امسال همزمان با هفته دولت و در دومین سفر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان قم، طرح سامان‌دهی و احیای منظر فرهنگی ـ تاریخی مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز قم با هدف صیانت از هویت تاریخی این مجموعه، ارتقای کیفیت منظر پیرامونی و تقویت جایگاه آن در سیمای فرهنگی و تاریخی شهر قم شروع شد.

مجموعه مقابر گنبد سبز، از ارزشمندترین یادگار‌های معماری و تاریخی شهر قم است و هدف از اجرای این طرح، حفاظت از هویت تاریخی مجموعه و احیای کیفیت منظر پیرامونی آن و تبدیل محوطه موجود به فضایی خوانا، آرام، با هویت و شایسته حضور گردشگران و شهروندان است.

در این طرح، با سامان‌دهی مسیر‌های دسترسی، سکو و پله‌های پیرامونی، فضای سبز، آب و عناصر نشیمن، کف‌سازی و جداره‌های محیطی، تلاش شده است؛ ضمن احترام به بنا‌های تاریخی، ارتباط بصری و فضایی میان سه مقبره تقویت شود.

نتیجه مورد انتظار، شکل‌گری یک مجموعه فرهنگی‌تاریخی یکپارچه است که در آن بنا‌های تاریخی مجموعه مذکور، محور اصلی منظر بوده و عناصر جدید در خدمت معرفی، حفاظت و تجربه بهتر این میراث ارزشمند قرار می‌گیرند.

هدف، ساختن یک فضای جدید در کنار بنا‌های تاریخی نیست؛ بلکه هدف، بازگرداندن شأن تاریخی گنبد‌های سبز به منظری شهری قم است.

گفتنی است، مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز شهر قم، در بلوار شهید روحانی، نبش خیابان کوثر، جنب گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر (ع) قرار دارد و در ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی با شماره ۱۲۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

مقابر گنبد سبز که به گنبد‌های دروازه کاشان نیز معروف هستند، از جمله ساختمان‌هایی به شمار می‌روند که به دلیل اصول معماری انجام‌شده در آن، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای در بین باستان‌شناسان و کارشناسان معماری برخوردار هستند و از اماکن تاریخی و گردشگری استان به شمار می‌روند.

همچنین مقابر گنبد سبز از جمله بنا‌های معروف به برج‌های آرامگاهی در معماری ایران و یادمان‌هایی از دوران حکومت محلی و شیعی‌مذهب آل‌صفی در قم است که محل دفن امرا و حکام این خاندان به حساب می‌آید. این مقابر دارای بدنه چندضلعی، گنبد رک دوپوش است و در نمای داخلی بنا تزیینات زیبا و بی‌نظیر گچبری و مقرنس‌کاری دیده می‌شود، از نظر تکنیک ساخت و اجرا نیز با بنای گنبد سلطانیه (استان زنجان) قابل مقایسه است.

مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز از جمله آثار شاخص معماری در شهر قم است که سامان‌دهی آن می‌تواند علاوه بر جذب گردشگران، نقش مؤثری در معرفی هنر و تمدن ایرانی‌اسلامی این منطقه ایفا کند.