تولید ۲۸ هزار تن گردو در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید ۲۸ هزار تن گردو در استان گفت: منطقه کهمان به دلیل سابقه دیرینه، کیفیت محصول و عملکرد بالاتر در واحد سطح برای برگزاری جشنواره گردو انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی در جشنواره گردو در منطقه کهمان سلسله، اظهار کرد: برگزاری چنین جشنوارههایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی روستاها و نمایش نقش کشاورزی در اقتصاد روستا، شهرستان و استان است. وی با اشاره به ظرفیتهای لرستان در بخش باغبانی افزود: این استان حدود ۵۰ هزار هکتار باغ دارد و سالانه حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تن محصولات باغبانی تولید میکند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به ۲۸ هزار تن مربوط به گردو است و شهرستان سلسله با تولید حدود ۴ هزار و ۷۰۰ تن، سهم قابل توجهی در تولید گردوی استان دارد.
صیادی با بیان اینکه کهمان به دلیل سابقه دیرینه، کیفیت محصول و عملکرد بالاتر در واحد سطح برای برگزاری جشنواره گردو انتخاب شده است، گفت: این منطقه یکی از ظرفیتهای مهم تولید گردو در استان محسوب میشود و باید زمینه معرفی و بهرهبرداری اقتصادی بیشتر از این ظرفیت فراهم شود. وی ادامه داد: رویکرد ما در بخش کشاورزی، حرکت از تولید سنتی به سمت تولید اقتصادی، دانشبنیان، بهرهور و پایدار است و با توجه به محدودیت زمین، افزایش تولید باید از مسیر ارتقای بهرهوری در واحد سطح دنبال شود.
صیادی اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از ارقام مناسب و توسعه روشهای مقابله با سرمازدگی را از راهکارهای افزایش بهرهوری عنوان کرد و افزود: در کنار افزایش تولید، موضوع بازار نیز اهمیت زیادی دارد و ایجاد زنجیرههای ارزش از طریق صنایع تبدیلی و تکمیلی، بستهبندی، فرآوری و تقویت تشکلهای بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت تشکلهای باغداران گفت: تشکلها میتوانند در پشتیبانی از باغداران و عرضه بهتر محصول به بازار نقش مؤثری داشته باشند و لازم است جایگاه ویژهای برای این تشکلها در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شود. صیادی همچنین توسعه گلخانهها را یکی از برنامههای اصلی استان برای افزایش بهرهوری آب عنوان کرد و افزود: سیاست کلان بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری عوامل تولید بهویژه آب است و توسعه گلخانهها یکی از مهمترین مسیرهای تحقق این هدف در لرستان محسوب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت خلق ثروت در روستاها تصریح کرد: اگر ارزش افزوده محصولات کشاورزی از مرحله تولید تا رسیدن به مصرفکننده بهدرستی مدیریت شود، سهم بیشتری از این ارزش نصیب کشاورز و روستایی خواهد شد و در چنین شرایطی جوان روستایی میتواند آینده خود را در روستا و در فعالیتهای کشاورزی جستوجو کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: هدف این است که با افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار، هم درآمد و رفاه تولیدکنندگان افزایش یابد و هم مردم به محصولات غذایی با کیفیت و پایدار دسترسی داشته باشند.