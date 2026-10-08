به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی در جشنواره گردو در منطقه کهمان سلسله، اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی روستاها و نمایش نقش کشاورزی در اقتصاد روستا، شهرستان و استان است. وی با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در بخش باغبانی افزود: این استان حدود ۵۰ هزار هکتار باغ دارد و سالانه حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تن محصولات باغبانی تولید می‌کند.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به ۲۸ هزار تن مربوط به گردو است و شهرستان سلسله با تولید حدود ۴ هزار و ۷۰۰ تن، سهم قابل توجهی در تولید گردوی استان دارد.

صیادی با بیان اینکه کهمان به دلیل سابقه دیرینه، کیفیت محصول و عملکرد بالاتر در واحد سطح برای برگزاری جشنواره گردو انتخاب شده است، گفت: این منطقه یکی از ظرفیت‌های مهم تولید گردو در استان محسوب می‌شود و باید زمینه معرفی و بهره‌برداری اقتصادی بیشتر از این ظرفیت فراهم شود. وی ادامه داد: رویکرد ما در بخش کشاورزی، حرکت از تولید سنتی به سمت تولید اقتصادی، دانش‌بنیان، بهره‌ور و پایدار است و با توجه به محدودیت زمین، افزایش تولید باید از مسیر ارتقای بهره‌وری در واحد سطح دنبال شود.