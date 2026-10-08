معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت مدیریت مسئله‌محور در این وزارتخانه، گفت: مدیریت بهینه منابع انسانی، افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر آمار و توسعه شبکه رفاهی فرهنگیان، از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی فرهادی در گردهمایی معاونان پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش سراسر کشور که به میزبانی مشهد مقدس درحال برگزاری است، با اشاره به گستردگی مأموریت این وزارتخانه گفت : بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون فرهنگی در مجموعه آموزش و پرورش حضور دارند و عملکرد این دستگاه، نقش مهمی در کیفیت آموزش، بهبود شرایط مدارس و تربیت نسل آینده کشور دارد.

وی مدیریت بهینه منابع انسانی و افزایش بهره‌وری را از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش دانست و افزود: باید استفاده واقعی از نیروها، تناسب مأموریت با ابلاغ و بهره‌وری نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد و از استفاده نکردن از ظرفیت واقعی نیرو‌ها جلوگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مجوز استخدام ۲۴ هزار نفر در سال جاری گفت: با وجود فراهم نشدن امکان اجرای فرآیند استخدام به دلیل شرایط خاص کشور، با اتخاذ تدابیر جدید و همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، راهکار‌های جایگزین طراحی شد و آموزش و پرورش بدون جذب این تعداد نیرو نیز با بحران نیروی انسانی مواجه نشد.

فرهادی همچنین بر ضرورت تأمین نیروی انسانی از مسیر‌های قانونی و بر اساس معیار‌های مشخص شایستگی تأکید کرد و افزود : جذب نیروی ناکارآمد می‌تواند آثار بلندمدتی بر کیفیت تعلیم و تربیت داشته باشد و لازم است انطباق رشته تحصیلی معلمان با رشته تدریس نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی آمار دقیق را یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عنوان کرد و گفت : بدون آمار و اطلاعات دقیق نمی‌توان نیاز‌های آموزش و پرورش را اثبات و منابع مورد نیاز را مطالبه کرد. افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نیز حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله ارائه اطلاعات دقیق، تعامل حرفه‌ای با دستگاه‌های تنظیم‌گر و اقناع دستگاه‌های تصمیم‌گیر بوده است.

فرهادی با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر استان‌ها با مجامع نمایندگان مجلس افزود : معاونان برنامه‌ریزی استان‌ها باید نیاز‌های واقعی آموزش و پرورش را به صورت دقیق، مستند و قابل اقناع با نمایندگان در میان بگذارند تا از ظرفیت مجلس برای اصلاح قوانین، احکام بودجه‌ای و تأمین منابع استفاده شود.

وی توسعه شبکه رفاهی فرهنگیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: مراکز رفاهی، درمانی، اردوگاه‌ها، خانه‌های معلم و مراکز اسکان باید در قالب یک شبکه منسجم در اختیار فرهنگیان سراسر کشور قرار گیرند تا ضمن افزایش رضایتمندی، بهره‌وری اقتصادی این مجموعه‌ها نیز ارتقا یابد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تجربه سامانه اسکان فرهنگیان افزود: استفاده از فناوری و سامانه‌های یکپارچه می‌تواند مدیریت این ظرفیت‌ها را دقیق‌تر کند و امکان مشاهده و رزرو خدمات را برای فرهنگیان فراهم آورد؛ این رویکرد باید در سایر مراکز رفاهی و درمانی نیز توسعه پیدا کند.

فرهادی رقابت سالم میان شرکت‌های بیمه را عاملی مؤثر در ارتقای خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان دانست و گفت: حضور شرکت‌های مختلف می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و واگذاری اختیار انتخاب شرکت بیمه به استان‌ها نیز با هدف افزایش رضایتمندی فرهنگیان انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های بیمه افزود : تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی فرهنگیان قابل قبول نیست و همان‌گونه که حق بیمه به‌موقع دریافت می‌شود، خدمات درمانی و پرداخت هزینه‌ها نیز باید در زمان مناسب انجام شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت حرکت از مدیریت روزمره به مدیریت مسئله‌محور افزود : با روش‌های گذشته نمی‌توان مسائل امروز آموزش و پرورش را حل کرد و باید منابع انسانی، منابع مالی، ظرفیت‌های قانونی، مجلس، دستگاه‌های تنظیم‌گر و ظرفیت‌های رفاهی به شکل هماهنگ و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش معاونان و مدیران پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان‌ها، بر همدلی، کار کارشناسی، برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌وری منابع و ایجاد آثار ماندگار در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.