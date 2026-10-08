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معاون آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم رزمایش حماسی جانفدایان ایران در گرگان گفت: ملت بزرگ ایران بیش از ۷ ماه است که در سنگر خیابان حضور دارند تا ثابت کنند همچنان پای انقلاب خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار مولایی افزود: این ملت تنها ملت تاریخ است که این چنین در همه شرایط مقاومت و آبروی انقلاب اسلامی را حفظ کرده و رمز مانایی و پایداری انقلاب اسلامی همین تصویری است که میبینیم.
وی افزود: دشمن به درستی نمیتواند این حضور را درک کند و همیشه در طراحی معادلاتش شکست خورده است.