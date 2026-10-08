به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در نشست با اعضای شورای عالی استان اردبیل که علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس نیز در آن حضور داشت، گفت: امروز تقویت شورا‌ها باید در دستور کار مسئولان کشور باشد چراکه ظرفیت شورا‌ها می‌تواند باعث آبادانی و پیشرفت شهر و روستا باشد؛ بنابراین مسئولان کشور نباید از ظرفیت شورا‌های اسلامی غافل شوند.

وی افزود: حکمرانی محلی با تقویت شورا‌ها به بهترین شکل ممکن صورت خواهد گرفت که در این راستا زندگی مردم در شهر‌ها و روستا ارتقا خواهد یافت. نخبگان بسیاری در شهر‌ها و روستا‌ها وجود دارند که می‌توان از ظرفیت آنها در شورا‌های اسلامی استفاده کرد. در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تلاش داریم شورا‌های اسلامی کشور را به بهترین شکل ممکن تقویت کنیم که طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در این راستا قرار دارد بنابراین با توجه به نقشی که در خصوص شورا‌های اسلامی در قانون اساسی آمده است، وظیفه داریم از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره گیریم و طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را به سرانجام مناسب رسانده تا به قانون تبدیل شود.

نماینده مردم یزد در مجلس به ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: با همت اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس، ظرفیت‌های این ماده قانونی، اعتبارات خوبی را در سال ۱۴۰۴ نصیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کرد، اما برای سال جاری، مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با پیگیری‌های لازم، حل خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: انتخابات شورا‌های دوره هفتم نیز با توجه به شرایط کشور به تعویق افتاد، اما باید در سال جاری برگزار شود چرا که بر اساس اصل ۱۸ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای باید باشد که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد. بنابراین ما تاریخ‌هایی را به وزارت کشور اعلام کردیم، اما در نهایت منتظر نامه شورای عالی امنیت ملی هستیم تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را در سراسر کشور برگزار کنیم.

جوکار گفت: در نهایت انتخابات شورا‌های اسلامی کشور باید برگزار شود و این برگزاری انتخابات باید در سراسر کشور باشد؛ بنابراین شرایط فراهم است و امکان برگزاری وجود دارد و بطور قطع با مشارکت بالای مردم، انتخابات پرشوری را خواهیم داشت.

رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به دعوت محمد خوش سیما نماینده مردم گرمی و انگوت به منظور بازدید از پروژه‌های عمرانی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه کاری این کمیسیون به شهرستان گرمی سفر کرده‌اند.