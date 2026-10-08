وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به پنهان‌کاری سنتکام از خسارات وارد شده به ارتش آمریکا در پیامی نوشت: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی نوشت: در ماه مه، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیرو‌های مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیما‌های نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند. اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است.

تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است.

عراقچی نوشت: مدرک؟ سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند.

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.

پیش از این، گزارشی از یک مرکز وابسته به کنگره آمریکا حکایت از این داشت که دست‌کم ۸۱ فروند از هواپیماها، بالگرد‌ها و پهپاد‌های آمریکایی در جریان حملات متجاوزانه علیه ایران از زمان آغاز جنگ طی حدود هفت ماه پیش از دست رفته یا آسیب‌دیده‌اند؛ خسارتی که هزینه آن ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

این گزارش که در ماه جاری به‌روزرسانی شده و از سوی مرکز خدمات پژوهشی کنگره، یک مرکز پژوهشی و سیاست‌گذاری عمومی وابسته به کنگره آمریکا منتشر شده، می‌گوید شمار هواپیماها، بالگرد‌ها و پهپاد‌های آمریکایی آسیب‌دیده ممکن است با انتشار اطلاعات و به‌روزرسانی‌های جدید افزایش یابد.