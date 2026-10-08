استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس ارزیابی دستگاه‌های امنیتی و شورای عالی امنیت ملی، استان در زمره مناطق دارای رتبه عالی امنیتی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در آیین تجلیل از کارکنان انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بازنشستگان و گرامیداشت هفته فراجا، ضمن قدردانی از تلاش نیرو‌های انتظامی، امنیتی، سپاه، بسیج و اعضای شورای تأمین گفت: امنیت، زیربنای تولید، سرمایه‌گذاری، آموزش و تداوم زندگی عادی مردم است و بدون آن، توسعه و فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رحمانی با اشاره به شرایط امنیتی کشور و حوادث اخیر افزود: با هوشیاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی، همراهی مردم و همدلی اعضای شورای تأمین، کهگیلویه و بویراحمد توانست با کمترین آسیب از حوادث عبور کند و آرامش و جریان عادی زندگی را حفظ کند.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته، ۲۰ شاخص امنیتی استان بهبود ۲۰ تا ۸۰ درصدی داشته‌اند، گفت: در برخی شاخص‌ها نیز میزان بهبود بیش از ۹۰ درصد بوده است؛ دستاوردی که حاصل همکاری نیرو‌های انتظامی، سپاه، بسیج، نیرو‌های اطلاعاتی، دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت استان است.

استاندار با تأکید بر پیوند امنیت و توسعه خاطرنشان کرد: تأمین امنیت زمینه‌ساز پیشرفت زیرساخت‌های برق، آب، ارتباطات و فناوری و همچنین رونق تولید و سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، ۷۵ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در استان تعریف شده است.

وی همچنین با قدردانی از خانواده‌های کارکنان فراجا تصریح کرد: صبر و همراهی همسران و فرزندان نیرو‌های انتظامی، بخش مهمی از مسئولیت تأمین امنیت را بر دوش می‌کشد و شایسته قدردانی است.