به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز علیه فلسطینیان کرانه باختری، تدابیر نظامی در شهرک «بیت امر» واقع در شمال الخلیل را تشدید کرده و تمامی ورودی‌های این شهرک را بستند.

منابع محلی گزارش دادند که نیرو‌های رژیم اشغالگر با یک بولدوزر نظامی به این شهرک یورش برده و با ایجاد خاکریز همه ورودی‌ها و خروجی‌های شهرک را مسدود کردند.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های اشغالگر اسرائیل همچنین تمامی خیابان‌ها و مسیر‌های داخلی این شهرک را مسدود کرده و ارتباط آن با بیرون را قطع و مانع از تردد شهروندان شدند.

روز گذشته نیز منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و در چندین شهر و روستا اقدام به بازرسی منازل و بازداشت فلسطینیان کردند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس یورش گسترده‌ای انجام داده و با ورود به منازل فلسطینیان، شماری را بازداشت کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین نیرو‌های کمکی بیشتری را به همراه یک بولدوزر به سمت نابلس اعزام کرد و حضور نظامیان در این شهر همچنان ادامه دارد.

در استان قلقیلیه نیز نیرو‌های اشغالگر به شهرک «جیوس» در شمال شرق این استان یورش بردند.