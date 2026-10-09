در بسته اصفهان جوان این هفته، از قرعه کشی سومین مرحله واگذاری زمین جوانی جمعیت، تسهیل خدمت سربازی ویژه متأهلان تا بررسی تخصیص خوابگاه متأهلی در دو دانشگاه اصفهان پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قرعه‌کشی زمین جوانی جمعیت ویژه حدود ۲۳۰ نفر از متقاضیان مشمول زرین شهری برگزارشد.

رئیس اداره راه و شهرستان شهرستان لنجان گفت: این آیین، هفتمین مرحله قرعه‌کشی طرح قانون جوانی جمعیت در شهرستان لنجان و سومین مرحله در شهر زرین‌شهر بود.

مجید کیانی افزود: از مجموع ۷۴۱ متقاضی ثبت‌نام‌شده در طرح تخصیص زمین جوانی جمعیت، تاکنون برای حدود ۶۰۰ نفر، قطعه‌های زمین مشخص و اقدامات مربوط به امضای قرارداد در حال انجام است.

تسهیل خدمت سربازی برای متأهلان و مشمولان دارای فرزند

سرهنگ اکبر معادلی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سربازان متأهل علاوه بر امکان خدمت در محل سکونت یا مکان پیشنهادی خودشان و دو ماه کسر خدمت، به ازای هر فرزند (فرزند اول سه ماه، فرزند دوم چهارماه و سوم پنج ماه) کسر خدمت دریافت می‌کنند.

طبق ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دانشگاه‌ها مکلف‌اند سالانه ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای خوابگاه‌های متأهلان اختصاص دهند.

به گفته رسول رکنی زاده رئیس دانشگاه اصفهان، خوابگاه متأهلان دانشجویان این دانشگاه در حال احداث است و امیدواریم برای سال تحصیلی آینده قابل واگذاری باشد.

علیرضا خواجه احمد عطاری رئیس دانشگاه هنر اصفهان هم گفت: به علت نبود بودجه تاکنون خوابگاهی نداشتیم ولی به تازگی قطعه زمینی برای این منظور اختصاص یافته است که با حمایت دولت و خیران ساخته می‌شود.