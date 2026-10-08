رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: خانواده‌ها می‌توانند متناسب با شرایط، توانمندی و الگوی رفتاری فرزندانشان، نحوه و میزان دسترسی آنها به فضای مجازی را مدیریت کنند.

سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به نگرانی والدین درباره استفاده کودکان از فضای مجازی، اظهار کرد: یکی از فرصت‌های فضای مجازی این است که قابلیت شخصی‌سازی دارد و هر فرد می‌تواند متناسب با شرایط و میزان تسلط خود، به شکل اختصاصی و تنظیم‌شده از آن استفاده کند.

وی افزود: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که نقش اصلی در مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی بر عهده والدین است و در کشور ما نیز اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.

آقامیری ادامه داد: والدین می‌توانند متناسب با سبک، الگو و توانمندی فرزند خود تعیین کنند که او چگونه، در چه زمانی، تا چه سطحی و با چه میزان دسترسی از فضای مجازی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ابزار‌های کنترل والدین گفت: این ابزار‌ها در کشور‌های مختلف وجود دارد و نمونه‌های داخلی آن نیز توسعه پیدا کرده و با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: این حوزه و ابزار‌های مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی در کشور بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

آقامیری با اشاره به نتایج پیمایش انجام شده درباره زیست مجازی ایرانیان گفت: بیشتر پاسخ‌دهندگان، خانواده را متولی اصلی مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی می‌دانستند.

وی افزود: البته در موضوع شایعات و اخبار جعلی، این نگاه متفاوت بود و ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان، سکوها، پلتفرم‌ها و متولیان سیاسی کشور را مسئول مقابله با شایعات و اخبار جعلی می‌دانستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در زمینه مدیریت استفاده فرزندان از فضای مجازی، خانواده‌ها مسئول اصلی شناخته شدند و این موضوع می‌تواند به استفاده ایمن‌تر کودکان از فضای مجازی کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به گسترش روزافزون آموزش مجازی.

آقامیری در ادامه با تأکید بر اهمیت سواد رسانه‌ای گفت: سواد رسانه‌ای فقط مختص کودکان و نوجوانان نیست و همه مردم باید متناسب با نوع فعالیت و میزان استفاده خود از فضای مجازی، این مهارت را داشته باشند.

وی افزود: هرچه جامعه در حوزه سواد رسانه‌ای به بلوغ بیشتری برسد، آسیب‌های فضای مجازی کمتر و امکان استفاده از فواید آن بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، صفحات جعلی، شایعات و اخبار جعلی را از جمله موضوعات مرتبط با سواد فضای مجازی دانست.

آقامیری با اشاره به نتایج نظرسنجی از مردم درباره دغدغه‌های آنان در فضای مجازی گفت: نخستین دغدغه مردم، کیفیت و سرعت بود و پس از آن، کلاهبرداری و سپس شایعات و اخبار جعلی قرار داشت.

وی افزود: کلاهبرداری، شایعات و اخبار جعلی از جمله مصادیق سواد فضای مجازی هستند و افزایش آگاهی کاربران می‌تواند به کاهش آسیب‌های ناشی از این مسائل کمک کند.