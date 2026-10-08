به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با حضور در مقتل شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب و در جمع رزمندگان لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا، بر ضرورت جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی در تداوم راه شهدا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام صمد بهرامی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا، با هدف سرکشی، پیگیری و ارزیابی روند پشتیبانی‌ها و عرض خداقوت به رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا به مناطق عملیاتی جنوب کشور رفت.

وی در جریان این سفر با حضور در مقتل شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای این حادثه، در جمع رزمندگان درباره ابعاد جنایات جبهه باطل و رسالت امروز جامعه سخن گفت.

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به جنایت منتسب به آمریکا در این مدرسه گفت: این فاجعه، سندی از جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است.

وی افزود: خون شهدای مظلوم این حادثه، نقاب از چهره دشمنان برمی‌دارد و آنان را در برابر افکار عمومی جهان رسوا می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا، آگاهی‌بخشی و روشنگری را از رسالت‌های امروز جبهه حق دانست و گفت: امروز رسالت سنگینی از جنس رسالت حضرت زینب کبری (س) بر دوش ماست.

حجت‌الاسلام بهرامی افزود: همان‌گونه که حضرت زینب (س) با خطبه‌های روشنگرانه، پرده از تزویر و تحریف برداشت، امروز نیز باید با روشنگری دقیق، توطئه‌ها و روایت‌های دروغین دشمن را افشا و خنثی کنیم.