به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی، این مجموعه را فراتر از یک بنای عمرانی و نمادی از آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث شمس و مولانا دانست.

مسعود پزشکیان بر نقش خوی در تبدیل شدن به کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌و‌گو و بازخوانی میراث عرفان ایرانی تأکید کرد.

دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت افتتاح مجموعه فرهنگی بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، با تأکید بر اینکه آذربایجان در سراسر تاریخ، یکی از استوارترین ستون‌های ایران و سرزمین فرهنگ، خرد، آزادی‌خواهی، ایستادگی و دفاع از تمامیت این سرزمین بوده است و خوی و تبریز در حاشیه تاریخ و هویت ملی ما نایستاده‌اند، بلکه در متن آن حضور داشته‌اند، افزود: امروز نیز نام شمس، حلقه‌ای دیگر از پیوند ناگسستنی آذربایجان با ایران و ایران با معنویت، خرد و انسانیت است.

رئیس‌جمهور در این پیام با بیان اینکه افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی، تنها گشایش یک بنا یا پایان یک پروژه عمرانی نیست؛ آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث یکی از درخشان‌ترین چهره‌های اندیشه و عرفان ایرانی است، تصریح کرد: خوی، به اعتبار این پیوند تاریخی، می‌تواند نه فقط در مقام آرامگاه شمس، بلکه به‌مثابه کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌و‌گو و بازخوانی میراث او و مولانا جایگاهی شایسته در ایران و جهان بیابد.

دکتر پزشکیان همچنین با تأکید بر لزوم تبدیل این مجموعه فرهنگی به خانه‌ای برای اندیشه و پژوهش که پژوهشگران، فرهیختگان، هنرمندان و علاقه‌مندان، از ایران و دیگر نقاط جهان در آن گرد آیند و نسل‌های تازه با گنجینه‌ای آشنا شوند که در آن سخن از کرامت انسان، حقیقت‌جویی، معنویت، مدارا و پیوند میان انسان‌هاست، افزود: کتابخانه، پژوهشکده، نگارخانه و دیگر فضا‌های این مجموعه زمانی به مقصد حقیقی خود خواهند رسید که زنده و پویا باشند و در کنار پاسداشت میراث شمس، به رونق علمی و فرهنگی خوی، توسعه گردشگری معنوی و بهبود زندگی مردم این دیار نیز یاری رسانند.

رئیس‌جمهور همچنین افتتاح این مجموعه در روزگار جنگ، تحریم و تهدید را معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی توصیف و تصریح کرد: دشمنان ایران ممکن است زیرساخت‌ها و زندگی مردم ما را هدف قرار دهند و با فشار و تحریم برای این ملت دشواری بیافرینند، اما نمی‌توانند اراده ایرانیان را در ساختن آینده، پاسداری از هویت و زنده نگه‌داشتن میراث خود درهم بشکنند.

دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل این مجموعه حاصل کوشش یک فرد، یک نهاد یا یک دولت نیست، افزود: این آرزو در طول سالیان، با عشق و پایداری مردم خوی و تبریز، تلاش پژوهشگران و هنرمندان و همراهی مدیران ملی و محلی زنده نگه داشته شد و از همه دولت‌ها، مدیران، خیرخواهان و کسانی که از نخستین گام تا طراحی، تأمین اعتبار، ساخت و تکمیل این مجموعه نقش داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.