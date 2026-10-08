مرکز مدیریت راه‌های کشور همزمان با آغاز سفر‌های آخر هفته، از بروز ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به شمال کشور و برخی آزادراه‌های پیرامونی پایتخت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از تردد، وضع جوی و ترافیکی محور‌ها را استعلام کنند.

بار ترافیکی سنگین در آزادراه‌های منتهی به پایتخت و جاده‌های شمالی

بار ترافیکی سنگین در آزادراه‌های منتهی به پایتخت و جاده‌های شمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آخرین داده‌های مرکز مدیریت راه‌های کشور در روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ حاکی از آن است که ترافیک در بسیاری از محورهای اصلی منتهی به استان‌های شمالی کشور پرحجم و سنگین است.

وضعیت محورهای شمالی:

محور چالوس: ترافیک در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

ترافیک در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است. آزادراه تهران-شمال: در مسیر جنوب به شمال، تردد در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.

در مسیر جنوب به شمال، تردد در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است. محور هراز: بار ترافیکی در مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ همچنین ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده گزنک نیز سنگین گزارش می‌شود.

بار ترافیکی در مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ همچنین ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده گزنک نیز سنگین گزارش می‌شود. محور فیروزکوه: ترافیک در مسیر جنوب به شمال و در محدوده گیلاوند سنگین است.

بر اساس این گزارش، آزادراه‌های تهران-پردیس، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت کاملاً روان گزارش شده‌اند. همچنین تردد در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال نیز بدون گره ترافیکی در جریان است. مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورهای شمالی گزارش نشده است.

در سایر محورهای مواصلاتی، ترافیک در آزادراه کرج-قزوین حدفاصل گلشهر تا گلدشت و در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین است. همچنین در محور شهریار-تهران نیز تردد در برخی مقاطع نیمه‌سنگین ارزیابی می‌شود.

شایان‌ذکر است در برخی از محورهای استان گیلان شاهد بارش پراکنده باران و در محورهای استان اردبیل پدیده مه‌گرفتگی هستیم که رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.