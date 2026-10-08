به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر عامل خانه مداحان شمیرانات گفت : سومین همایش «دیدار یار»، به میزبانی خانه مداحان، قاریان و شعرای آیینی شهرستان شمیرانات و با همراهی شورای هیئات مذهبی مشهد، عصر دیروز در سالن همایش هتل الغدیر برگزار شد

محمد رضا عرفانی افزود: این رویداد، تجلیلی است از مقام رفیع پیرغلامان و ذاکرانی که عمر خود را وقف خدمت به ساحت مقدس اهل بیت(ع) کرده‌اند. در این دوره نیز، علاوه بر تجلیل از چهره‌های برجسته مداحی، یاد و خاطره پیرغلامان و مداحان درگذشته مشهد گرامی داشته شد.

عرفانی افزود : ‏«دیدار یار»، فراتر از یک همایش، محفلی است برای تبادل تجربه و انتقال میراث گران‌سنگ ستایشگری به نسل‌های جوان وجریانی برای حفظ اصالت‌های مداحی، ارتقای سطح کیفی ستایشگری و تقویت پیوند میان ذاکران و جامعه است .