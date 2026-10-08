برنامه «رویش» شبکه آموزش با برگزاری پویش ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، از کشاورزان و فعالان باغ و گلخانه دعوت کرده است تجربه‌ها و طرح‌های خود را برای کاهش مصرف برق و گاز در قالب ویدیو‌های کوتاه به این برنامه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «رویش» شبکه آموزش با هدف ترویج راهکار‌های خلاقانه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، پویش ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی را برگزار می‌کند.

در این پویش، کشاورزان، باغداران و فعالان حوزه گلخانه می‌توانند تجربه‌های خود در زمینه کاهش مصرف برق و گاز، از طریق تغییر روش کار، استفاده خلاقانه از تجهیزات یا به‌کارگیری راهکار‌های ساده و کاربردی، در قالب یک ویدیوی حداکثر یک دقیقه‌ای ثبت و ارسال کنند.

ویدیو‌های منتخب در برنامه «رویش» به نمایش گذاشته خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند ویدیو‌ها را به‌صورت افقی و با کیفیت مناسب ضبط کرده و از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۷۳۰ ارسال کنند.