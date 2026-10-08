مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌شرقی از پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۳۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز در استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حمید هاشمی‌زاده در جلسه شورای آرد و نان شهرستان مراغه در فرمانداری اظهار کرد:از مجموع ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران آذربایجان‌شرقی تاکنون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم در استان افزود:تاکنون ۳۳۸ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان آذربایجان‌شرقی خریداری شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با وجود پایان رسمی خرید تضمینی گندم بخشی از مراکز خرید گندم در استان تا پایان مهرماه فعال خواهند بود.

هاشمی‌زاده از خرید توافقی ۲۱ هزار و ۸۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد.

علی امیری‌راد فرماندار مراغه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش مصرف نان در شهرستان همزمان با فصل برداشت سیب گفت:صف‌های طولانی نان در مراغه موجب نارضایتی مردم شده است.

امیری‌راد اظهار کرد: همزمان با فصل برداشت سیب حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار کارگر در باغ‌های شهرستان مشغول به کار می‌شوند که حضور این تعداد نیروی کار طبیعتاً مصرف نان را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه مراغه روزانه به حدود ۲۵۰ تن آرد نیاز دارد افزود: ۴۰ تن آرد مازاد به شهرستان اختصاص یافته اما این میزان پاسخگوی نیاز مراغه نیست.

فرماندار مراغه با اشاره به کاهش سهمیه آرد شهرستان تصریح کرد:در ماه‌های گذشته سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان در هر دوره ۲۰ تن کاهش یافته و این موضوع در شرایط افزایش جمعیت شناور و مصرف نان مشکلاتی را ایجاد کرده است.