به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به ادعای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه «ایران چندین بار فرصت توافق را از دست داده است»، گفت: وارونه‌نمایی حقایق تاریخی نمی‌تواند واقعیت پیمان‌شکنی مکرر آمریکا را از ذهن افکار عمومی کنار بزند.

بقائی با اشاره به بدعهدی‌های مکرر آمریکا از جمله خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای در ۲۰۱۸، تخریب روند‌های دیپلماتیک و تجاوز نظامی علیه ایران در حین مذاکرات و متعاقبا نقض تفاهم مورخ ۲۸ خردادماه، آمریکا را مسئول ناامنی موجود در منطقه و پیامد‌های اقتصادی آن در آمریکا و جهان دانست و تأکید کرد: فرافکنی و نوسان‌گویی نمی‌تواند مطالبه افکار عمومی آمریکا و جهان برای پاسخگوکردن مسببان جنگ غیرقانونی و جنایات ارتکابی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

پاسخ ایران به پیشنهاد‌های آمریکا از طریق میانجی‌گران ارائه می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین تحولات در مذاکرات ایران-آمریکا گفت: ملاحظات و شروط جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی در همه و بازگرداندن امنیت به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، به نحو صریح و قاطع تبیین شده و بر حسب به پیشنهاد‌های طرف مقابل نیز پاسخ لازم از طریق میانجی‌گران ارائه خواهد شد.

بقائی تصریح کرد: تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود.

توافق ایران و عمان درباره مسیر‌های امن هرمز به‌زودی در مرجع بین‌المللی منعکس می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روند‌های دیپلماتیک مرتبط با موضوعات صلح و امنیت منطقه از جمله کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز گفت: اهمیت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، که متاسفانه به علت شرارت‌های آمریکا مختل شده است، قطعا برای جمهوری اسلامی ایران بیشتر از هر طرف دیگری است. بر همین اساس، ایران در مشورت با عمان به‌عنوان دیگر دولت ساحلی این آبراه، از هیچ کوششی برای بازگرداندن امنیت به تنگه هرمز فروگذار نکرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: روند مشورت‌ها بین ایران و عمان به خوبی انجام شده و دو طرف ضمن توافق در مورد مختصات جغرافیایی مسیر‌های امن رفت و برگشت در تنگه هرمز، راجع به نحوه انعکاس موضوع در سطح مرجع بین‌المللی ذیربط هم تفاهم کرده‌اند که انشاالله به زودی انجام خواهد شد.

ایران به تلاش برای تقویت اعتماد در منطقه ادامه خواهد داد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری نشست مشترک ایران و عمان با سایر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس گفت: ایران به تلاش‌های خود برای تقویت اعتماد و تعامل بین کشور‌های منطقه ادامه خواهد داد.

مدافعان میهن در هر دو عرصه دیپلماسی و میدان ثابت قدم هستند

بقائی در پایان تأکید کرد: «مدافعان میهن در هر دو عرصه دیپلماسی و میدان دوشادوش یکدیگر برای دفاع از کیان ایران و تأمین منافع و امنیت ملی کشورمان، مصمم و ثابت قدم هستند.»