برخورد و تصادف خودروی نیسان با لودر در جاده کازرون به کوهچنار باعث جان باختن دو سرنشین وانت نیسان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، گفت: تصادف وانت نیسان با لودر در جاده کازرون کوهچنار حدفاصل روستای زرین آباد به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد و آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه، اقدام به ایمن سازی خودرو‌ها و محل حادثه کردند.

بازیار ادامه داد: به دلیل گرفتار بودن هر دو سرنشین وانت نیسان درون خودرو، آتش نشانان پس از برش خودرو با ست نجات هیدرولیک و رهاسازی سرنشینان خودرو، جسد دو نفر جانباخته این حادثه رانندگی را برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی دادند.

او در پایان گفت: علت این حادثه بی احتیاطی خودروی وانت نیسان و برخورد با لودر در حال حرکت، گزارش شده است.