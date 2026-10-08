مدیر مخابرات منطقه خوزستان با اشاره به اینکه مسیر آموزش دیجیتال در مدارس استان هموارتر می‌شود گفت: ۲۷۰ مدرسه خوزستان به شبکه فیبر نوری متصل شدند و استان در این بخش موفق به کسب جایگاه دوم کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده بیان کرد: پیشنهاد شد مدارسی که اکنون از خدمات اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند، اما در پوشش فیبرنوری قرار ندارند نیز در برنامه اتصال قرار گیرند تا علاوه بر دسترسی به شبکه، زمینه توسعه خدمات هوشمندسازی مدارس فراهم شود.

وی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده و رفع برخی محدودیت‌های میان اپراتورها، انتظار می‌رود روند اتصال مدارس در استان در ماه‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد.

فلاح زاده عنوان کرد: بخشی از کُندی روند اجرای برخی طرح‌ها ناشی از آسیب زیرساخت‌های ارتباطی استان در جریان جنگ بود که با تلاش نیرو‌های مخابرات، ارتباطات مناطق شهری و روستایی پایدار است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان در ادامه عنوان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری ۵۷۹ مدرسه از استان به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد که گامی موثر به سوی هوشمند سازی مدارس استان است.

بر اساس اعلام شرکت مخابرات خوزستان فلاح‌زاده توسعه فیبر نوری در استان طبق یک برنامه پنج‌ساله تدوین شده است و عملیات اجرایی در شهر‌هایی همچون آبادان، خرمشهر، بهبهان، دزفول، ماهشهر و سربندر با تعیین پیمانکار آغاز شده و با جدیت در حال انجام است، همچنین در شهر‌هایی مانند امیدیه و رامشیر با تامین اعتبار از سوی وزارت ارتباطات، پیشرفت فیزیکی طرح به ۷۰ درصد رسیده است.