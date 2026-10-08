به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر میعادفر در بازدید از پایگاه‌های اورژانس شهرستان مهریز با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان آمبولانس کشور اظهار کرد: سازمان اورژانس کشور در قالب توافق‌های مشارکتی با استان‌ها، بخشی از هزینه خرید آمبولانس‌های جدید را تأمین می‌کند.

وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده با استان یزد، ۱۵ دستگاه آمبولانس برای نوسازی ناوگان اورژانس استان یزد خریداری می‌شود که ۵۰ درصد هزینه آن از سوی سازمان اورژانس کشور و ۵۰ درصد باقی‌مانده از محل منابع استانی و ظرفیت‌های موجود تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه این سفر، وضعیت پایگاه‌های اورژانس شهرستان مهریز، تجهیزات، آمبولانس‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام این شهرستان را بررسی کرد.

میعادفر با اشاره به مسائل و نیاز‌های مطرح‌شده در جریان این بازدید گفت: مشکلات حوزه اورژانس مهریز در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و استان یزد بررسی و موضوعات مطرح‌شده برای رفع مشکلات و تأمین نیاز‌ها پیگیری خواهد شد.

صباغیان نماینده مردم حوزه انتخابیه مهریز نیز با اشاره به بازدید از سه پایگاه اورژانس این شهرستان گفت: مشکلاتی در زمینه تجهیزات، ساختمان، اعتبارات و ناوگان اورژانس وجود دارد که برای رفع آنها، مسائل مطرح‌شده جمع‌بندی و در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اورژانس مهریز افزود: با توجه به گستردگی جغرافیایی شهرستان، پراکندگی جمعیت، وجود روستا‌ها و مناطق ییلاقی، توسعه و تقویت پایگاه‌های اورژانس این شهرستان اهمیت ویژه‌ای دارد.

۴۴ آمبولانس اورژانس یزد فرسوده است؛ ۶۰ درصد مأموریت‌ها در شهر یزد انجام می‌شود

دکتر جواد سهیلی در نشست با دکتر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، با تشریح وضعیت ناوگان و بار عملیاتی اورژانس استان یزد، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۳ پایگاه اورژانس در استان فعال است که ۱۶ پایگاه در شهر یزد قرار دارد؛ با این حال، نزدیک به ۶۰ درصد مأموریت‌های اورژانس در مرکز استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان امدادی استان یزد افزود: اورژانس یزد دارای ۱۰۳ دستگاه آمبولانس فعال و پشتیبان، پنج دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک فروند بالگرد امدادی است که ۴۴ دستگاه از آمبولانس‌ها فرسوده هستند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: ۴۶ درصد آمبولانس‌های استان بیش از ۱۵ سال عمر دارند و تنها ۴۴ درصد ناوگان کمتر از ۱۰ سال عمر دارد که ضرورت نوسازی ناوگان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

سهیلی همچنین با اشاره به افزایش ۴ تا ۵ برابری هزینه‌های نگهداری و جاری اورژانس درمدت دو سال گذشته، خواستار اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای مستقل برای استهلاک ناوگان آمبولانس و خرید خدمات شد.

وی گفت: تنها در تابستان گذشته، حدود ۱۰ دستگاه آمبولانس نیازمند تعویض کمپرسور کولر بودند که هزینه تعویض هر کمپرسور حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس اورژانس استان یزد همچنین از سوختن سه دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی در حادثه آتش‌سوزی تعمیرگاه خبر داد و گفت: محدودیت سقف پوشش بیمه، جبران خسارت این خودرو‌ها را با چالش مواجه کرده است.

در این نشست بر ضرورت نوسازی ناوگان، تأمین منابع پایدار و تقویت زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان تأکید شد.