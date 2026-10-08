سه سال از هفتم اکتبر می‌گذرد؛ روزی که مقاومت فلسطین درپاسخ به جنایت ها، اشغالگری و محاصره ۱۷ساله نوار غزه، بزرگ‌ترین عملیات در تاریخ خود را علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سه سال از هفتم اکتبر می‌گذرد؛ روزی که مقاومت فلسطین درپاسخ به جنایت ها، اشغالگری و محاصره ۱۷ساله نوار غزه، بزرگ‌ترین عملیات در تاریخ خود را علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام داد. در عملیات طوفان الاقصی بیش از ۲۳۰۰ نظامی و شهرک‌نشین به هلاکت رسیدند و بیش از ۲۵۰ شهرک‌نشین صهیونیست به اسارت درآمدند.

در غزه، جنگ به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شد؛ ده‌ها هزار نفر شهید و زخمی شدند، محله‌ها بطور کامل ویران گشتند و خانواده‌ها از خانه‌های خود آواره شدند. جهان در برابر این بزرگ‌ترین فاجعه عصر حاضر، تنها تماشاگر بود. در میان اعراب که در برابر کشتار غزه سکوت کردند، تنها شهیدسید حسن نصرالله و انصارالله یمن به یاری مردم غزه شتافتند. برخی کشور‌های عربی حتی از رژیم اشغالگر در جنگ علیه ساکنان غزه حمایت کردند.

مصاحبه با ثائر شریتح (فعال): هفتم اکتبر واکنشی واقعی به آن چیزی بود که ملت فلسطین طی دهه‌ها مبارزه با آن مواجه بوده است. بی تفاوتی جامعه جهانی، به اسرائیل مجال داد تا در ارتکاب تمامی این جنایت‌ها علیه ملت فلسطین پیش‌روی کند؛ و در بزرگ‌ترین عملیات تبادل اسرا، هزاران اسیر فلسطینی از زندان‌های اشغالگران آزاد شدند.