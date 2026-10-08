استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: رویکرد جدید مدیریت استان، حرکت از خدمات پراکنده به سمت تمرکز و سازماندهی در قالب شورا‌های پیشرفت با بهره‌گیری از ظرفیت محلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در جریان بازدید از مناطق سرود شمالی شهرستان بویراحمد، بر ضرورت تمرکز ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رویکرد جدید مدیریت استان در حل مشکلات مردمی گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که در استان موجود است، باید از خدماتی که پیش‌تر به صورت پراکنده ارائه می‌شد، به سمت تمرکز و سازماندهی حرکت کنیم. این تمرکز باید در قالب “شورا‌های پیشرفت” و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلات محقق شود.

وی افزود: در این مسیر، مشارکت نخبگان، معتمدین، ریش‌سفیدان، روحانیون و اعضای شورا‌های محله برای شناسایی و تدبیر مسائل محلی بسیار حیاتی است؛ مزیت اصلی این رویکرد، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد مسیری مشخص برای انتقال مشکلات است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا ظرفیت‌های محله برای حل مسائل به کار گرفته شود و در صورت نیاز، مسائل پیچیده‌تر به سطوح شهرستان، استان و یا در موارد خاص، سطح ملی ارجاع شود.

رحمانی با بیان اینکه از مناطق مادوان، بلهزار و مهریان بازدید و نشست‌هایی با حضور مردم و فعالان آموزشی برگزار شد، از برگزاری برنامه «زنگ مهر رضوی» و حمایت‌های انجام شده از مدارس منطقه توسط آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: خواستار تداوم مشارکت خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای ارتقای سطح کیفی آموزش در منطقه هستیم.

استاندار در پایان بازدید از مساجد و شورا‌های محلی منطقه، از گزارش‌های ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده و چالش‌های موجود استقبال کرد و تأکید کرد تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید، مسیر حل مشکلات را هموارتر خواهد کرد.

رحمانی بیان کرد: فقط در یکی از این محلات، ۱۰۱ مسئله توسط شورا احصا و با کمک ظرفیت‌ها حل شد.