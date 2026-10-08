شانزدهم مهرماه، روز جهانی کودک، مناسبتی که علاوه بر تاکید بر حقوق بنیادین کودکان در سطح بین‌المللی، فرصتی است تا نگاه جامعه و نهاد‌های حکومتی را به آینده‌سازان کشور و ضرورت حمایت از سلامت روان و جسم آنها بازبینی کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، روز جهانی کودک که با هدف حمایت از حقوق کودکان و ارتقای رفاه آنها در سراسر جهان اعلام شده است، در ایران نیز با رویکرد‌های مختلفی از جمله تمرکز بر آموزش، سلامت و مفاهیم اخلاقی گرامی داشته می‌شود.

کارشناسان معتقدند که توجه به نیاز‌های روانی و عاطفی کودکان در عصر دیجیتال، یکی از چالش‌های اصلی والدین و مربیان است.

از منظر آموزه‌های دینی و اسلامی، کودک نه تنها یکی از زیورات هستی، بلکه امانتی الهی و سرمایه‌ای است که تربیت صحیح او، تضمین‌کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. در واقع، توجه به حقوق کودک در نگاه اسلام، فراتر از قوانین خشک حقوقی، ریشه در اخلاق و تکریم انسانی دارد.

همزمان با این مناسبت، نهاد‌های فرهنگی و آموزشی با برگزاری برنامه‌های متنوع، از اهمیت بازی، خلاقیت و آموزش‌های خلاقانه در دوران کودکی سخن می‌گویند.

کارشناسان بر این باورند که ایجاد محیطی امن و سرشار از محبت، نخستین گام در جهت تحقق حقوق جهانی کودکان و تربیت نسل نویدبخش است.

روز جهانی کودک یادآوری این نکته است که جامعه‌ای قدرتمند، در گرو جامعه‌ای است که در آن کودکان با آرامش، حق تحصیل، حق بازی و حق رشد را به شکلی برابر و انسانی تجربه کنند. توجه به این نسل، سرمایه‌گذاری بر روی آینده‌ی ایران و جهان است، و در این روز، یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی در قبال نسل آینده، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد.

روز جهانی کودک، مناسبتی که فراتر از یک تاریخ تقویمی، یادآور تعهد جهانی برای حمایت از حقوق بنیادین، سلامت و رشد بی‌وقفه کودکان است.

در این روز، نگاه به دنیای کودکان، نه تنها به معنای توجه به حقوق قانونی آنها، بلکه به معنای بازشناسی مسئولیت سنگین جامعه در قبال تربیت نسل نویدبخش است.