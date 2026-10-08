رئیس اداره بهزیستی کیش از راه‌اندازی خدمات مشاوره حضوری رایگان به ساکنان و گردشگران، همزمان با هفته سلامت روان خبر داد.

مشاوره سلامت روان به ساکنان و گردشگران کیش

مشاوره سلامت روان به ساکنان و گردشگران کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدر‌هایی گفت: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در کیش فعال است و ساکنان کیش می‌توانند روزانه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ از خدمات مشاوره رایگان در حوزه سلامت روان استفاده کنند.

او افزود: کیش نخستین و تنها نقطه از کشور در بین مراکز استان‌هاست که خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به متقاضیان خدمات رایگان ارائه می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی کیش گفت: با نزدیک شدن به هفته سلامت روان، خدمات مشاوره حضوری دولتی نیز در کیش راه‌اندازی می‌شود و ساکنان می‌توانند با مراجعه به اداره بهزیستی، از خدمات رایگان بهره‌مند شوند.