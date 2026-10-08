\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u062a\u0627\u06cc\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0644 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u062a \u06f2\u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0646\u0686\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\u00a0\u00a0\n\u06f1- \u067e\u0631\u06cc\u0645\u0648\u0698 \u0631\u0648\u06af\u0644\u06cc\u0686 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u0644\u0648\u0648\u0646\u06cc \u06f2\u06f8:\u06f1\u06f6 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\n\u06f2- \u0628\u0631\u0648\u0646\u0648 \u0622\u0644\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u06f6 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\n\u06f3- \u0645\u0627\u06a9\u0633\u06cc\u0645 \u062f\u06a9\u0648\u0645\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u06f2\u06f8 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\n\u00a0