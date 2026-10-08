به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شامگاه چهارشنبه، خوی در شبی متفاوت میزبان نامی بود که قرن‌هاست از مرز‌های جغرافیا عبور کرده است.

بارگاه شمس تبریزی پس از دو دهه انتظار و با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از علمای ادیان و شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و مهمانان خارجی گشایش یافت.

در این آیین پیام تصویری مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز درباره شمس تبریزی پخش شد.

در این مراسم، جمعی از نمایندگان آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی، شماری از مسئولان ملی و استانی، سفرا و مهمانان خارجی، اندیشمندان، ادیبان، شاعران، هنرمندان و خبرنگاران داخلی و خارجی حضور داشتند.

آیین افتتاح، حال‌وهوایی متفاوت داشت و پس از قرائت فاتحه بر مزار شمس و خوانش شعری از این عارف نامدار، بارگاه گشایش یافت و اجرای سماع، فضای مراسم را با حال‌وهوای عرفانی شمس درآمیخت.