فیلم سینمایی «گنج آدم‌کوچولوها» داستان مردی به نام روماست که در پی مشکلات مالی و شکست‌های زندگی، با کشف خانه‌ای اسرارآمیز وارد دنیای آدم‌کوچولو‌های افسانه‌ای می‌شود؛ جمعه ۱۷ مهرماه از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «گنج آدم‌کوچولوها» با فضایی خانوادگی و تخیلی، داستان روما را روایت می‌کند؛ مردی که در میانه مشکلات مالی و دشواری‌های زندگی، با کشف خانه‌ای اسرارآمیز به دنیایی متفاوت و پنهان قدم می‌گذارد.

در این دنیای افسانه‌ای، گنج‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که با نیت خیر و برای کمک به دیگران مورد استفاده قرار گیرند.

روما در جریان این ماجراجویی با مفاهیمی همچون بخشندگی، صداقت و اهمیت کمک به دیگران مواجه می‌شود.

فیلم سینمایی «گنج آدم‌کوچولوها» محصول روسیه و در گونه خانوادگی و تخیلی، جمعه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۰ صبح از شبکه دو پخش

می شود.