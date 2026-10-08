مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از کشف و ضبط ۵ هزار دستگاه ماینر به ظن قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از کشف و ضبط ۵ هزار دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) به ظن قاچاق در یکی از واحد‌های مازندران خبر داد.

سلیمان علیجان‌نژاد گفت: بازرسان اداره‌کل صمت مازندران با همراهی اعضای کارگروه کشف کالای قاچاق، در جریان بازرسی از یک واحد، تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمزارز را شناسایی کردند.

وی افزود: در این عملیات، ۵ هزار دستگاه ماینر به ظن قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: تجهیزات کشف‌شده در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته و مراحل قانونی پرونده در حال پیگیری است.