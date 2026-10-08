مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور نخستین گواهینامه ثبت کالای تجاری (COR) برای محصول ماشین لباسشویی در استان خبر داد و گفت: این محصول پس از انجام آزمون‌های تخصصی ایمنی، میزان مصرف آب و انرژی، موفق به دریافت گواهینامه مربوطه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: در راستای نظارت بر کیفیت و انطباق کالا‌های وارداتی با الزامات استاندارد، نخستین گواهینامه ثبت کالای تجاری COR در خراسان جنوبی برای یک دستگاه ماشین لباسشویی صادر شد.

بذری افزود: پیش از صدور این گواهینامه، محصول موردنظر تحت آزمون‌های تخصصی ایمنی، میزان مصرف آب و میزان مصرف انرژی قرار گرفت و نتایج آزمون‌ها از انطباق محصول با الزامات تعیین‌شده حکایت داشت.

به گفته وی ماشین لباسشویی موردنظر با رده انرژی +++A وارد استان شده است که نشان‌دهنده توجه به شاخص‌های بهره‌وری انرژی در فرآیند ارزیابی و ورود کالا به بازار است.

بذری افزود: صدور این گواهینامه‌ها علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیند واردات، کاهش زمان انجام تشریفات مربوط به کنترل کالا و کاهش هزینه‌های مرتبط با نمونه‌برداری، می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند تجارت و ارائه خدمات مطلوب‌تر به فعالان اقتصادی استان کمک کند.