

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره این با یک جودوکا حاضر شده و پس از چند سال به جودوکا‌های روسیه و بلاروس اجازه حضور رسمی داده شد. به جودوکا‌های اول تا سوم هر وزن و مربی وی به ترتیب ۲۶، ۱۵ و ۸ هزار یورو پاداش داده خواهد شد. نتایج اوزان مختلف در بخش انفرادی به این شرح اعلام شد: (تصویر دارد.)

** مردان:

* ۸۱- کیلوگرم:

۱- تاتو گریگالاشویلی از گرجستان ۲- زلیم سکائف از جمهوری آذربایجان ۳- میخایلو سیمین از صربستان و عمر رجبعلی از جمهوری آذربایجان

- در این وزن الیاس پرهیزگار در دور اول استراحت کرد و در دور دوم (یک شانزدهم نهایی) در مصاف با ناسه ارکوویچ از اسلوونی ۳ اخطاره شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

** زنان:

* ۶۳- کیلوگرم:

۱- هاروکا کایو از ژاپن ۲- کرم پریمو ۲- رناتا زاکووا از چک و لخاگواتوگوگین انخ ریلن از مغولستان

- رده بندی مدالی بخش انفرادی (مجموع مردان و زنان):

۱- ژاپن ۶ طلا - نقره ۲ برنز

۲- جمهوری آذربایجان ۱، ۱، ۲،

۳- گرجستان ۱، ۱، ۱

- تا کنون ۱۵ کشور مدال گرفته‌اند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵، ژاپن با ۳ طلا ۱ نقره و ۳ برنز قهرمان شد و فرانسه با یک طلا، نقره و برنز در رده دوم و ایتالیا با یک طلا سوم شدند.

در رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان که از سال ۱۹۵۶ آغاز شد، در مجموع مردان و زنان ژاپن با کسب ۱۸۹ طلا، ۱۱۴ نقره و ۱۳۴ برنز در صدر است و فرانسه با ۶۵ طلا، ۴۷ نقره و ۹۲ برنز دوم و کره جنوبی با ۳۲ طلا ۱۲ نقره و ۷۲ برنز سوم هستند. ایران با ۳ طلا و ۵ برنز رده ۲۹ را در اختیار دارد.

- برای ایران آرش میراسماعیلی دو مدال طلا در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و دو مدال برنز در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ کسب کرده است، سعید ملایی در سال ۲۰۱۸ یک طلا و سال ۲۰۱۷ یک برنز و سید محمود میران در سال ۲۰۰۱ و محمد محمدی بریمانلو در سال ۲۰۱۸ نیز ۲ برنز دیگر کسب کرده‌اند.

- در میان قهرمانان برتر تاریخ مسابقات جودو قهرمانی جهان، تدی رینه از فرانسه با ۱۱ طلا و یک نقره رکورد دار است و نائویا اوگاوا از ژاپن با ۴ طلا و ۳ برنز در رده دوم قرار دارد و هیفومی آبه و نائوهیسا تاکاتو از ژاپن با ۴ طلا و یک برنز سوممشترک هستند. دوید دویله از فرانسه، شوزو فوجی و یاسوهیرو یاماشیتا از ژاپن با ۴ طلا در رده پنجم مشترک قرار گرفتند.

در بخش زنان ریوکو تانی از ژاپن و تونگ ون از چین با ۷ طلا و یک برنز رکورد دار مشترک هستند. اینگرید برگمان از بلژیک نیز با ۶ طلا، ۴ نقره و یک برنز سوم است.

- دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۷ در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.