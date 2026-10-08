مدیر اجرایی رویداد‌ها و کارگاه‌های «نمایشگاه شیراز ۲۰۲۶» از حضور رایزنان بازرگانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در این نمایشگاه خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فاطمه پرویزی در نشست شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های فارس، برنامه‌های این دوره را با رویکرد توانمندسازی فعالان اقتصادی و ارتقای دانش صادراتی عنوان کرد و افزود: همه موضوعات مسیر صادرات، از مذاکره با مشتری خارجی تا انعقاد قرارداد و ترخیص کالا، در این نشست‌ها بررسی می‌شود.

پرویزی گفت: برنامه‌های تخصصی این رویداد با هدف تسهیل صادرات، رفع موانع تجاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان داخلی و بازار‌های جهانی، از ۱۸ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در نخستین روز، نشستی با حضور غرفه‌داران و نماینده رسمی سرمایه‌گذاران کشور‌های مختلف برگزار می‌شود تا دغدغه‌های فعالان اقتصادی شنیده و زمینه ورود سرمایه به شرکت‌های داخلی بررسی شود؛ همچنین رایزن بازرگانی ایران در بصره نیز به صورت آنلاین در این نشست مشارکت می‌کند.

پرویزی در خصوص جلسات «B ۲ B» گفت: از ۱۹ تا ۲۳ مهرماه، علاوه بر کارگاه‌های تخصصی، جلسات بنگاه به بنگاه از ساعت ۱۰ صبح در اتاق بازرگانی بین‌الملل و سالن‌های اختصاصی برگزار می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند درباره همکاری‌های تجاری به صورت مستقیم مذاکره کنند.

وی با بیان اینکه امسال موضوعات نوینی در کارگاه‌ها گنجانده شده است، افزود: برای نخستین بار در ایران، کارگاه‌های تخصصی هوش مصنوعی و لینکدین با رویکرد توسعه تجارت برگزار می‌شود. همچنین موضوعات گمرکی، هوشمندسازی تولید، مدیریت لجستیک، زنجیره تأمین، محاسبه قیمت‌های صادراتی و فرصت‌های صادراتی قاره آفریقا با حضور رایزنان بازرگانی در روز‌های مختلف نمایشگاه بررسی می‌شود.

مدیر اجرایی رویداد‌های «نمایشگاه شیراز ۲۰۲۶» تصریح کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از سوی برگزارکنندگان، با هدف ارائه راهکار‌های عملیاتی به غرفه‌داران و بازدیدکنندگان طراحی شده است و حضور رایزنان بازرگانی در این نمایشگاه، زمینه ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی استان و کشور با شبکه‌های تجاری و بازار‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.