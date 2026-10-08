معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اختصاص بیش از ۱۲.۳ همت تسهیلات در قالب ظرفیت‌های ملی تبصره ۱۵ برای حمایت از طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی کشور خبر داد و گفت: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به منظور توسعه این بخش‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محسنی بندپی در جریان بازدید از بافت تاریخی بفروئیه و مجموعه نارین‌قلعه میبد، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۵ می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه و تجهیز مجموعه‌های گردشگری، واحد‌های بوم‌گردی و زیرساخت‌های مرتبط در استان‌ها و شهرستان‌ها، از جمله میبد، فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری میبد افزود: این شهرستان با برخورداری از صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی با سابقه طولانی و ثبت ملی، در کنار مجموعه‌های گردشگری سنتی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، مرمت و نگهداری مناسب بنا‌های تاریخی، مدیریت مطلوب و امکان پذیرش گردشگران به صورت شبانه‌روزی را از ظرفیت‌های مهم میبد در حوزه گردشگری دانست و گفت: این ظرفیت‌ها باید با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از فعالان حوزه گردشگری بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

محسنی بندپی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری و نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها می‌توانند از طرح‌های حمایتی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه گردشگری استفاده کنند.

وی همچنین بر استفاده از تسهیلات تبصره ۱۵ برای توسعه و تجهیز مجموعه‌های گردشگری و واحد‌های بوم‌گردی تأکید کرد و گفت: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات در این حوزه وجود ندارد.

این بازدید با حضور میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و طباطبائی فرماندار میبد، صورت گرفت.