بارگاه شمس تبریزی در خوی با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از شخصیت‌های خارجی، ملی و استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بارگاه شمس تبریزی در خوی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از شخصیت‌های خارجی، ملی و استانی افتتاح و یکی از مهم‌ترین طرح‌های فرهنگی و گردشگری کشور وارد مرحله بهره‌برداری شد.

این مجموعه با همت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری استانداری آذربایجان‌غربی احداث شده و گامی مهم در سامان‌دهی و تقویت زیرساخت‌های معرفی و پاسداشت میراث شمس تبریزی در خوی به شمار می‌رود.

افتتاح بارگاه شمس در شرایطی انجام شد که خوی بیش از گذشته بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خود برای توسعه گردشگری تمرکز کرده و نام شمس تبریزی، عارف نامدار و از چهره‌های اثرگذار فرهنگ و عرفان ایران، با هویت فرهنگی آن پیوندی عمیق دارد.