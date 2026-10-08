دادستان تهران اعلام کرد: ۴ محموله کالای پزشکی حساس و مورد نیاز کشور شامل ۴۰ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم، مجموعه سرم رسوب شده در گمرک شهید رجایی بندرعباس، با دستور قضایی این دادستانی ترخیص و وارد بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان اظهار داشت: این محموله‌ها در دی‌ماه سال گذشته از یکی از کشور‌ها به مقصد بندرعباس بارگیری شده بود و با توجه به استنکاف شرکت حامل از تحویل بار به مالک، بیش از ۱۵۰ روز در گمرک شهید رجایی بندر عباس معطل مانده بود.

دادستان تهران با اشاره به اهتمام دادستانی تهران در تعیین تکلیف کالا‌های راهبردی و مورد نیاز کشور تصریح کرد: شرکت‌های مالک و حامل این بار هر دو ایرانی هستند و با توجه به اینکه شرکت حامل با حدوث شرایط جنگی، در میانه راه درخواست مبالغ مازاد بر کرایه حمل، به میزان ۱۰ برابر نموده و از تحویل کالا خودداری کرده است؛ با شکایت شرکت مالک، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران (ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل) تشکیل شد و حسب تحقیقات مقدماتی و ادله جمع‌آوری شده، تخلف شرکت حامل محرز و طی شرحی به گمرک اعلام شد با توجه به نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور، بر اساس مدارک موجود و بدون نیاز به مانیفست و ترخیصیه، درباره انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری بار اقدام کنند.