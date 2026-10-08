سن ایچ و شهرداری ساوه با گیتی پسند و پالایش نفت اصفهان مسابقه می‌دهند و سالنی بازان شازندی در قزوین به مصاف پردیس شهید شیری می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، پنجشنبه ۱۶ مهر شهرداری ساوه میزبان گیتی پسند اصفهان است، سن ایچ ساوه در اصفهان با پالایش نفت این شهر مسابقه می‌دهد و پالایش نفت شازند در قزوین به مصاف تیم پردیس شهید شیری می‌روند.

تیم‌های فوتسال سن ایچ و شهرداری ساوه در یک نبرد تمام ساوجی به تساوی رضایت دادند و شازندی‌ها همنام بندری خود پالایش نفت بندر عباس را با شکست بدرقه کردند.

تا پایان هفته هفتم، پالایش نفت شازند

با ۱۳ امتیاز بعد از تیم‌های گهر زمین سیرجان و نماینده فوتسال بندرعباس با در بالای جدول و رده سوم قرار دارد، سن ایچ ۸ امتیازی و نهم است و دیگر نماینده فوتسال استان شهرداری با یک امتیاز کمتر در خانه دوازدهم جدول قرار دارد.

تمامی مسابقات هفته هشتم از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.