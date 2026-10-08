به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر با حضور فرماندار گلوگاه، معاون فرماندار، بخشدار کلباد، رؤسای ادارات، دهیار و اعضای شورای اسلامی و اهالی روستای تیرتاش در اقامتگاه بوم‌گردی «نپار باغ» برگزار شد.

عقیل محمودی، فرماندار گلوگاه، گفت: ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، فرصتی برای توجه دوباره به ریشه‌های فرهنگ، تولید و پایداری در ایران و تجلیل از تلاش‌های روستاییان و عشایر است.

وی افزود: روستا‌ها کانون‌های خودکفایی و تولید هستند و با ارتقای شاخص‌های زیرساختی، شرایط زیستی در روستا‌ها به سطح مناطق شهری نزدیک شده است؛ بنابراین باید کشاورزی سنتی و کم‌بازده به سمت الگو‌های دانش‌بنیان و اقتصادی حرکت کند تا بهره‌وری و درآمد پایدار روستاییان افزایش یابد.

فرماندار گلوگاه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان گفت: گلوگاه دارای ۲۴ بوم‌گردی و ۴۷ خانه‌مسافر است و توسعه گردشگری باید با حفظ هویت بومی، پوشش محلی و احترام به آداب و رسوم منطقه همراه باشد.

محمودی روز ملی روستا و عشایر را فرصتی برای پاسداشت تلاش، صبوری و نقش روستاییان و عشایر در تولید، امنیت غذایی، خودکفایی و پاسداری از فرهنگ ایرانی اسلامی دانست.

وی بر ضرورت همدلی و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای تقویت اقتصاد روستا‌ها تأکید کرد.