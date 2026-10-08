سامانه ضمانت الکترونیکی با حضور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در جمع قضات و مدیران دفاتر سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رونمایی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، با اشاره به راه‌اندازی این سامانه در چند دادگستری استان‌های کشور اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ارزشمند ایجادشده و توضیحات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه، درخواست کردیم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های لازم، به این سامانه ملحق شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزود: راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیکی می‌تواند در راستای رعایت حقوق عامه و حقوق ارباب‌رجوع، جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف به افرادی که برای آزادی متهمان و اجرای قرار‌های تأمین صادرشده از سوی قضات، نیازمند معرفی وثیقه هستند، مؤثر باشد.

کاهش بازداشت‌های غیرضروری

در ادامه، کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به اجرای طرح تحول و تعالی قوه قضاییه و تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره کاهش بازداشت‌ها، اظهار داشت: به‌منظور تسهیل در پذیرش وثایق و کفالت و کاهش بازداشت‌های غیرضروری، ایجاد سامانه ضمانت الکترونیکی و برخط در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفت.

وی افزود: طبق آمار‌های موجود، ۸۰ درصد بازداشت‌ها ناشی از عجز از تودیع وثیقه و تأمین کفیل بوده است که از این میزان، نزدیک به ۴۰ درصد افراد کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شدند؛ یعنی امکان تأمین وثیقه برای آنان وجود داشت، اما این فرآیند زمان‌بر بود. با لطف خداوند و تلاش همکاران، این سامانه در دادسرای تهران ایجاد شده و به‌تدریج در حال گسترش به سراسر کشور است.

جزئیات فرآیند تودیع الکترونیکی وثیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح نحوه تودیع الکترونیکی وثیقه و کفالت گفت: در صورتی که متهم به قاضی پرونده اجازه دهد، قاضی می‌تواند ارزش ملک معرفی‌شده را به‌صورت برخط از سازمان امور مالیاتی استعلام کند. همچنین در صورت وجود حساب بانکی یا سرمایه در بورس، این دارایی‌ها نیز به‌صورت برخط قابل شناسایی و در صورت احراز شرایط، به‌عنوان وثیقه توقیف می‌شوند.

وی ادامه داد: در گذشته، کارشناسی و ارزیابی ملک به‌صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شد و یک تا دو روز زمان می‌برد، اما با الکترونیکی شدن فرآیند ضمانت، این اقدامات در حدود پنج تا ۱۰ دقیقه انجام می‌شود. همچنین با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌تدریج و طی دو سال اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شده و امکان استعلام این اسناد نیز فراهم خواهد شد.

کاظمی‌فرد درباره معرفی ملک متعلق به شخص ثالث نیز گفت: اگر متهم ملکی به نام خود نداشته باشد و ملک شخص دیگری را به‌عنوان وثیقه معرفی کند، برای مالک ملک پیامک ارسال می‌شود و وی در صورت تمایل می‌تواند از طریق خودکاربری و با ارائه لایحه، موافقت خود را با قرار دادن ملک به‌عنوان وثیقه یا پذیرش کفالت اعلام کند. پس از احراز مالکیت، ملک برای متهم توقیف می‌شود.

امکان استفاده از فیش حقوقی برای کفالت

وی در خصوص فرآیند کفالت نیز اظهار داشت: اطلاعات فیش حقوقی کارکنان و بازنشستگان به‌صورت برخط در این سامانه قابل دسترسی است و می‌توان از آن برای پذیرش کفالت متهمان استفاده کرد. همچنین سوابق ضمانت افراد نیز در سامانه ثبت و قابل استعلام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان، از اهتمام و پیشگامی حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیکی و اجرای این تحول مهم قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، با ثبت و پذیرش یک مورد وثیقه به‌صورت الکترونیکی در دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان، سامانه ضمانت الکترونیکی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به‌صورت رسمی رونمایی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.